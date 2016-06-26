داعش ٥ هەواڵنێری سووریایی بە شێوەی جیاواز کوشت

بەپێی هەواڵی ئاژانسی مێهر بە گێڕانەوە لە " دام پرس " تێرۆریستە تەکفیرییەکانی داعش هەروەها بەردەوامن لە جەنایەتەکانیان دژ بە خەڵکی سڤیلی سووریا.
بە پێی ئەم هەواڵە، لە درێژەی ئەم جەنایەتانەدا داعشییەکان ۵ هەواڵنێری سووریاییان بە شێوەی جیاواز و دڵتۆقێن کوشتووە.
تەکفیرییەکانی داعش یەکێک لە ئەم هەواڵنێرانەیان بە چەقۆ نیان لە ژێر ملی کوشتووە.
داعشیەکان هەواڵنێرێکی تریان بە کورسیێکەوە بەستووەتەوە و بۆمێکی دەستکردیان پێوە بەستووە و لە ئاکامدا بۆمبەکەیان تەقاندووەتەوە و ئەوەش بووەتە هۆی لەت لەت بوونی ئەندامانی لەشی.
تێرۆریستە تەکفیریەکانی داعش لە درێژەی ئەم جەنایەتەدا لە شۆکی ئەلکترۆنیکی بۆ کوشتنی یەکێکی تر لە ئەم هەواڵنێرانە کەڵکیان وەرگرتووە.
هەواڵنێری چوارەمیش هەر لە لایەن تێرۆریستە تەکفیریەکانی داعشەوە سەر بڕا.
کەسی پەنجەمیش بە جۆرێکی جیاواز لە لایەن تەکفیریەکانەوە کوژرا. ئەندامەکانی داعش رێژەیێک لە ماکی تەقینەوەییان بە ملیەوە هەڵواسی و دوایی تەقاندیانەوە.
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