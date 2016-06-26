داعش بۆ ئیفلیج کردنی ئێران پێکهێنرا

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر له‌ ماڵپه‌ڕی ڕاگه‌یاندنی نووسینگه‌ی رێبه‌ری، ئیواره‌ی دوێنێ ئایه‌توڵڵا خامنه‌یی له‌گه‌ڵ کۆمه‌ڵێک له‌ ئه‌ندامانی بنه‌ماڵه‌ی شه‌هیدانی ڕۆژی حه‌وته‌می پووشپه‌ڕی ساڵی ۱۳۶۰ و بنه‌ماڵه‌ی شه‌هیدانی پارێزه‌ری حه‌ره‌م و فاتمیون دیداری کرد.

ئایه‌توڵڵا خامنه‌یی به‌ وه‌بیرهێنانه‌وه‌ی ڕووداوی تیرۆریستی ته‌قاندنه‌وه‌ی نووسینگه‌ی پارتی کۆماری ئیسلامی ئێران له‌ ڕۆژی حه‌وتی پووشپه‌ڕی ساڵی ۱۳۶۰، وتیان: هۆکارانی ئه‌م جه‌نایه‌ته‌ ئێستاش له‌ ژێر سێبه‌ری وڵاتانی ئه‌ورووپایی و ئه‌مریکایی که‌ پاگه‌نده‌ی دژایه‌تی تیرۆریزم ده‌که‌ن، ده‌ژین.

ئایه‌توڵڵا خامنه‌یی له‌ به‌شێکی قسه‌کانیاندا سه‌باره‌ت به‌ پرسی پاراستنی حه‌ره‌می ئه‌هلی به‌یت وتیان: ئه‌مه‌ زۆر جێگای تێرامانه‌ که‌ گه‌نجی ئێران و گه‌نجانێک له‌ وڵاتانی دیکه‌وه‌ ماڵ و ژیانی خۆیان به‌جێدێڵن و ده‌چن بۆ وڵاتێکی تر و له‌ ڕێگای خودا شه‌ڕ ده‌که‌ن و شه‌هید ده‌بن.

وتیشیان: لایه‌نێکی تر ئه‌م ڕاستییه‌ هێز و ده‌سه‌لاتی نیزامی کۆماری ئیسلامی ئێران نیسان ده‌دات که‌ له‌سه‌ر بنه‌مای ئیمان و وره‌ و راستی که‌سانی ئیماندار و موجاهید و شه‌هیدان وه‌ستاوه.

ڕێبه‌ری شۆڕش سه‌باره‌ت به‌ ڕێکخستنی گرووپه‌ تیرۆریستییه‌کانی وه‌ک داعش ڕایانگه‌یاند که‌ پێکهاتنی گرووپه‌کانی له‌م چه‌شنه‌ شێوه‌یه‌کی توند وتیژه‌ بۆ به‌ره‌نگاریی له‌گه‌ڵ نیزامی ئیسلامی.

جه‌ختیشیان کرد که‌ ئامانجی سه‌ره‌کی ڕێکخستنی گرووپه‌ تیرۆریستی و ته‌کفیرییه‌کان و کاره‌کانیان له‌ عێراق و سووریا، هێرش بۆ سه‌ر ئێران بوو به‌ڵام هێز و ده‌سه‌ڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران بووه‌ هۆی ئه‌وه‌ی که‌ له‌ هه‌مان عێراق و شامدا ئیفلیج ببن.

ئه‌وان به‌ ئاماژه‌ به‌وه‌ی که‌ گرووپه‌ تیرۆریستییه‌کان جیاوازی له‌ نێوان شیعه‌ و سوننه‌ دانانن و هه‌ر که‌س که‌ موسڵمان و هاوڕێ شۆڕشی ئیسلامی و دوژمنی ئه‌مریکا بێت ده‌یکه‌نه‌ ئامانج، ئاماژه‌یان دایه‌ ڕووداوه‌کانی به‌حره‌ین و وتیان: له‌ به‌حره‌ین دا کێشه‌ شیعه‌ و سوننه‌ نییه‌ به‌ڵکوو ڕاستیه‌که‌ی حکومه‌تی زاڵمانه‌ی که‌مینه‌یه‌کی چه‌وسێنه‌ره‌ له‌سه‌ر زۆرینه.