هەناسەکانی ڕیال لە بناگوێی بارسێلۆنا/ مەودا گەیشتە خاڵێک

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕیال مەدرید شەوی ڕابردوو ڕووبەڕووی خیتافی بووەوە و بە ئەنجامی ۵ گۆڵ بەرانبەر بە گۆڵێک شکستی بەو یانە هێنا.
ئەم ئەنجامەوە مەودای نێوان ڕیال مەدرید و بارسێلۆنا بۆ خاڵێک دابەزی.
لە تایمی یەکەمی یارییەکەدا و لە خولەکی ۲۹ کەریم بێنزێمە گۆڵی یەکەمی یارییەکەی کرد، دواتر لە خولەکی ۴۰ ئیسکۆ تۆڕی گۆڵی خیتافی هەژاند و ئەو تایمە کۆتایی هات.
لەتایمی دووەمدا تەنیا دوای پێنج خولەک ڕیاڵ مەدرید لە ڕیگای گارێس بەیڵەوە گۆڵی سێیەمی تۆمار کرد، لە خولەکی ۸۴دا سارابیا یاریزانی خیتافی گۆڵی یەکەمی بۆ یانەکەی کرد، لەخولەکی کۆتایی یارییەکەدا ڕۆناڵدۆ گۆڵی پێنجەمی بۆ ڕیاڵ کرد و یارییەکەی بە ئەنجامی ۵-۱ لەبەرژەوەندی میرێنگی کۆتایی هات.
بەم بردنەوەیش ڕیاڵ مەدرید بە شێوەیەکی کاتی خۆی گەیاندە پلەی دووەم لەکۆی ۳۳ یاریی ۷۵ خاڵی هەیە، خیتافی ۲۸ خاڵی هەیە لە پلەی کۆتایی دایە.
