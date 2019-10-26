کوردی سووریا هێزی پێویستی بۆ پاراستنی زیندانییە داعشییەکان نییە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێرشی دوو هەفتەی ڕابردووی تورکیا بۆ سەر ناوچە ژێر کۆنترۆڵەکانی کوردەکانی سووریا کە بووە هۆی کەوتنی دوو ناوچەی سەرێکانی و گرێ سپی، پاشهاتی زۆری بەدواوە بوو لەوانە هەڵاتنی ژامارەیەک لە زیندانیانی داعشی لە زیندانەکانی ژێر کۆنترۆڵی هێزە کوردییەکان. هێزە کوردییەکان هۆشداریان دابوو کە ناچارن واز لە پاسەوانیی لە زیندانیە مەترسیدارەکانی داعش ؛ بێنن و بچنە شەڕی تورکیاوە.
کەناڵی فاکس نیوز لە ڕاپۆرتێکدا کە لە بڕێ لە زیندانەکانی ژێر کۆنترۆڵی کوردەکانی سووریا کۆی کردووەتەوە، لە کەم بوونەوەی هێزی پاسەوان لە زیندانەکان هەواڵی داوە. هەواڵنێری ئەو کەناڵە وتوویە نیوەی پاسەوانەکانی زیندانەکان بۆ بەرەنگاریی لە گەڵ هێرشی تورکیا چوونەتە هێڵی پێشەوەی شەڕ.
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