  1. جیهان
AP ١٣٩٨ گەڵاڕێزان ٤ ١٣:٢٣

فاکس نیوز ڕاپۆرتی دا؛

کوردی سووریا هێزی پێویستی بۆ پاراستنی زیندانییە داعشییەکان نییە

کوردی سووریا هێزی پێویستی بۆ پاراستنی زیندانییە داعشییەکان نییە

فاکس نیوز ڕاپۆرتی دا نیوەی هێزە کوردییەکان وازیان لە پاسەوانیی لە زیندان و زیندانییە داعشییەکانیان هێناوە تا لە بەرانبەر هێرشی تورکیا و سوپای ئازاد بوەستنەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێرشی دوو هەفتەی ڕابردووی تورکیا بۆ سەر ناوچە ژێر کۆنترۆڵەکانی کوردەکانی سووریا کە بووە هۆی کەوتنی دوو ناوچەی سەرێکانی و گرێ سپی، پاشهاتی زۆری بەدواوە بوو لەوانە هەڵاتنی ژامارەیەک لە زیندانیانی داعشی لە زیندانەکانی ژێر کۆنترۆڵی هێزە کوردییەکان. هێزە کوردییەکان هۆشداریان دابوو کە ناچارن واز لە پاسەوانیی لە زیندانیە مەترسیدارەکانی داعش ؛ بێنن  و بچنە شەڕی تورکیاوە.

کەناڵی فاکس نیوز لە ڕاپۆرتێکدا کە لە بڕێ لە زیندانەکانی ژێر کۆنترۆڵی کوردەکانی سووریا کۆی کردووەتەوە، لە کەم بوونەوەی هێزی پاسەوان لە زیندانەکان هەواڵی داوە. هەواڵنێری ئەو کەناڵە وتوویە نیوەی پاسەوانەکانی زیندانەکان بۆ بەرەنگاریی لە گەڵ هێرشی تورکیا چوونەتە هێڵی پێشەوەی شەڕ.

News ID 29039

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