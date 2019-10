چوکا ئێستا کاتژمێر چەندیە لە سلێمانی نمایش درا

بە ڕاپۆڕتی ئاژانسی هەواڵی مێهر, فیلمی به‌ڵگه‌یی "چوکا ئێستا کاتژمێر چه‌نده‌یه‌" له‌ ده‌رهێنانی "بێهرووز بوچانی" و "ئارش که‌ماڵی سه‌روێستانی" له‌ به‌شی "نمایش کردنی تایبه‌ت" له‌ چوارەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی "سلێمانی" چووه‌ سه‌ر په‌رده‌.

بە پێی ڕاپۆڕتی لێژنەی ڕاگەیاندنی گشتیی چوارەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی، فیلمی به‌ڵگه‌یی "چوکا ئێستا کاتژمێر چه‌نده‌یه‌" Chauka, Please Tell Us the Time له‌ ده‌رهێنانی "بێهرووز بوچانی" رۆژنامه‌نووس و نووسه‌ری کورد و "ئارش که‌ماڵی سه‌روێستانی" سینه‌ماکاری ئێرانی دانیشتووی وڵاتی هۆڵه‌ندا به‌ دیمه‌ن و وێنه‌گه‌لی راسته‌قینه‌ له‌ دوورگه‌ی مانووس له‌ وڵاتی ئۆستڕاڵیا به‌ فێلمهه‌ڵگرتنی شاراوه‌ و به‌دزیی له‌ لایه‌ن "بێهرووز بوچانی" به‌ مۆبایله‌که‌ی به‌ دوور له‌ چاوی سه‌ربازان و لێپرسراوانی ئه‌م دوورگه‌یه‌ که‌ تیایدا زیاتر له‌ هه‌زار په‌نابه‌ر ده‌ژین، به‌ ئاماده‌بوونی "ئارش که‌ماڵی سه‌روێستانی" له‌ به‌شی ده‌ره‌وه‌ی رکابه‌ریی واته‌ "نمایش کردنی تایبه‌ت" له‌ چوارەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی "سلێمانی" Slemani له‌ هۆڵی سیتی سینه‌ما" له‌ شاری سلێمانی نمایش کرا‌.

دوورگه‌ی مانووس ئه‌و شوێنه‌یه‌ که‌ ده‌وڵه‌تی ئۆستڕاڵیا له‌م شوێنه‌ پڕله‌ کێشه‌یه‌ بۆ راگرتنی هه‌میشه‌یی زیاتر له‌ هه‌زار په‌نابه‌ر که‌ڵک وه‌رده‌گرێت.

ئه‌م شوێنه‌ هه‌روه‌ها شوێنی ژیانی "بێهرووز بوچانی"یه‌ که‌ براوه‌ی خه‌ڵاتی نه‌ته‌وه‌یی ژیاننامه‌ی ئۆستڕاڵیا، براوه‌ی خه‌ڵاتی گرینگی رۆژنامه‌وانی شیکاری "ئانا پۆلیتکۆفسکایا"، براوه‌ی خه‌ڵاتی "ڤیکتۆریه‌ن پرێمیر" گرینگترین خه‌ڵاتی ئه‌ده‌بیی ئۆستڕاڵیا، براوه‌ی خه‌ڵاتی ئه‌ده‌بی "نیو سات ویڵز پرێمیر"، خه‌ڵاتی پیشه‌سازی کتێبی ئۆستڕاڵیا و هه‌روه‌ها براوه‌ی خه‌ڵاتی ساڵانه‌ی ئیندێکس بۆ په‌یامنێره‌ راپۆڕتنووسه‌کانی دژی سانسۆر بووه‌.