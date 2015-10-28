بانە و مەریوان دەکرێنە ناوچەی ئازادی بازرگانی - پیشەسازی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ماڵپەڕی نووسینگەی سەرۆک کۆماری، ئێسحاق جەهانگیری،جێگری یەکەمی سەرۆک کۆمار لەو کۆبوونەوە دوای ئاماژە بە گەڵاڵەی پێشنیاریی بە ناوچەی ئازادی بازرگانی - پیشەسازی کردنی ئەو دوو شارە، وتی: دەوڵەت پێداگرە لە سەر گرتنەبەری ڕێوشوێنی تایبەت و پلانڕێژی بۆکراو لە پێناو گەشەدان، ئاوەدانی و پێشخستنی پارێزگاکانی کوردستان و سیستان و بەلووچستان و باشترکردنی بارودۆخی بژێوی خەڵکی ئەو دوو پارێزگایە.

جێگری یەکەمی سەرۆک کۆماری ئێران دوای خستنەڕووی کێشە و مژارەکانی پارێزگاکانی کوردستان و سیستان و بەلووچستان، جەختی لەوە کردەوە: خەڵکی ئەو دوو پارێزگایە، سنوورپارێزەرانی دلێر و بەئەمەگی ئەم وڵاتەن کە تا ئێستا لەخۆبۆردووییەکی زۆریان لە خۆیان نیشان داوە و دەوڵەت بە پێی پلان داڕشتنێکی وردبینانە، پێداگرە لە سەر خەملاندنی هەلومەرجی گۆڕان و گەشەسەندنی ئەو ناوچانە.

لەو کۆبوونەوەیە کە بە ئامادەبوونی وەزیری نەوت، دادگا، جیهادی کشتوکاڵ، هەرەوەزی، کار و ئاسایشی کۆمەڵایەتی، پیشەسازی، کانگا و بازرگانی و سەرۆکی ڕێکخراوەی بەڕێوەبەرایەتی و پلان داڕشتنی وڵات و پاراستنی ژینگە و میراتی فەرهەنگی و پارێزگارەکانی دوو پارێزگای کوردستان و سیستان و بەلووچستان بەڕێوەچوو، ڕاوێژکاری سەرۆک کۆماری و بەڕێوەبەری ئەنجومەنی باڵای ناوچەی ئازادی بازرگانی – پیشەسازی و تایبەتی ئابووری ڕاپۆرتێکی لە پێشنیارەکانی پڕۆژەی بە ناوچەی ئازاد کردنی سیستان و بانە – مەریوانی ئاراستە کرد.

شیاوی ئاماژەی کە لەو کۆبوونەوە پارێزگارەکانی کوردستان و سیستان و بەلووچستان لە لای خۆیانەوە ڕوون کردنەوەی پێویستیان سەبارەت بە توێژینەوەکان و دەفرایەتییە گونجاوەکان بۆ بە ناوچەی ئازادی بازرگانی کردنی ئەو شوێنانە ئاراستە کرد و پاش تاوتوێ کردنی گەڵاڵەکە، گەڵاڵەکە پەسەند کرا.