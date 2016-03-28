بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ئەسۆشێتێد پرێس، ئهکتهری ڕۆڵی ناسراو به "مهستر بین" وتی که ههرگیز نهموتووه که چی دیکه ڕۆڵ ناگێڕم و دستم له کار کێشاوهتهوه. من دهست له هیچ ڕۆڵێکی کۆمیکم نهشۆردووه، ههڵبهت ماوهیهکه ڕۆله جدییهکانی سینهماشم بهلاوه گرنگ بووه.
ئهو درێژهی دا: من ههرگیز به کهسم نهوتووه چی دیکه ڕۆڵی مهستر بین ناگێڕم. من ماوهیهکه سهرقاڵی ڕۆڵیکی جدیم بهناوی پۆلیس "مهگره" که له دوای ههڵدانهوهی کاره جنایهکانی نێو کۆمهڵگایه، بهڵام ئهمه کهی به مانای ئهوهیه که من چی دیکه ڕۆڵی مهستر بین نهگێڕم، نا شتی وا درووست نییه.
ئهو زیادی کرد: ئاساییه که ئهکتهر له دوای ئهو ڕۆڵانه بێت که چێژی پێدهدات، مهستر بین یهکێکه له گرنگترین ڕۆڵهکانی من و هێشتا جێگهی ههیه تاکوو کاری نوێی تێدا بکهم.
ئاتکینسۆن ئێستا سهرقاڵی دۆبلێری بۆ ئهنیمهیشنی مهستر بینه و ساڵی پێشووش له بهرانبهر کۆشکی باکینگهام نمایشێکی له مهستر بین بهڕێوه برد.
ئهو له کۆتاییدا وتی: یهک خاڵ ههیه که دهبێت ڕوونی بکهمهوه، من ههرگیز ناتوانم ڕۆڵه جدییهکان بهم هۆیه که خهڵکی زیاتر به هندی وهردهگرن، ههڵبژێرم، ئهمه ههڵهیهکی گهورهیه و ڕۆلی کۆمیک بگره زۆر ئهستهمتره له ڕۆڵی جدی.
شایانی باسه که یهکهم ئاڵقهی زنجیره درامای پۆلیس "مهگره" ڕۆژی جهژنی زاینی له بریتانیا بڵاو دهبێتهوه و ڕۆلی ئهم پۆلیسه یهکجار جیاوزه له ڕۆڵی مهستر بین.
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