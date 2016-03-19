  1. جیهان
AP ١٣٩٤ ڕەشەمە ٢٩ ١٠:١٣

ڕێککەوتنی تورکیا و یەکێتی ئەورووپا لەبارەی پرسی پەنابەران

ڕێککەوتنی تورکیا و یەکێتی ئەورووپا لەبارەی پرسی پەنابەران

دەوڵەتی تورکیا و یەکیتی ئەورووپا لەسەر پرسی پەنابەران کە ڕوویان هێناوەتە سنوورەکانی وڵاتی تورکیا ڕێککەوتن.

دەوڵەتی تورکیا و یەکیتی ئەورووپا لەسەر پرسی پەنابەران کە ڕوویان هێناوەتە سنوورەکانی وڵاتی تورکیا ڕێککەوتن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە بی بی سی، یەکێتی ئەورووپا و تورکیا سەبارەت بە پرسی پەنابەران کە لەم مانگە دواییانەدا بووەتە قەیرانێکی جیدی بۆ ناوچەکە و جیهان ڕێککەوتنیان کردووە.

بە گوێرەی ئەو ڕێککەوتنە، ئەو پەنابەرانەی کە داخوازی پەنابەرییان لە یونان ڕەتکراوەتەوە دەگەڕێنەوە تورکیا و لە بەرانبەر هەر پەنابەری دیپۆرت کراو بۆ تورکیا یەکێتی ئەورووپا دەبێ پەنابەرێکی دانیشتووی کەمپەکانی تورکیا وەرگرێت.

News ID 2576

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