  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٤ ڕەشەمە ٢٦ ١٤:٠٢

تیرۆری موقتەدا سەدر وه‌ درۆ خرایەوە

تیرۆری موقتەدا سەدر وه‌ درۆ خرایەوە

ڕەوتی سەدر لە عێراق بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەیەندراوێک تیرۆری موقتدا سەدر ڕێبه‌ری ئه‌و ڕه‌وته‌ی وە درۆ خستەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ماڵپەڕی ئەلنەشرە، ڕەوتی سەدر بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەیەندراوێک ئەو هەواڵانەی سەبارەت بە تیرۆری لە ناکاوی موقتدا سەدر درابوو، وه‌ردۆ خستەوە. ڕەوتی سەدر لە ڕاگەیەندراوەکەی خۆی ئاماژەی کردووە: ئامانج لە بڵاو کردنەوەی ئەم جۆره‌ دەنگۆیانە پشت گوێخستنی داواکارییەکانی سەدر بۆ چاکسازیی و دادگایی کردنی گەندەڵکارانە.

موقتەدا سەدر، ڕێبەری رەوتی سەدریش بە بڵاوکردنەوەی وێنەیەک لە خۆی ئەم هەواڵەی وەدرۆ خستەوە. ئەو لەم وێنەدا بە جل و بەرگێکی عەرەبیەوە سەرقاڵی تماشا کردنی کشانەوەی هێزە ڕووسییەکان لە سووریایە.

ئەمە لە حاڵێکدایە کە هه‌ندێ ماڵپەڕ بە تایبەت ئەلجەدیدی لوبنان لە تیرۆری موقتدا سەدر و دوو هەواڕێکەی هەواڵیان دابوو، ئەم ماڵپەڕە نووسی: موقتەدا سەدر و دوو هاوڕێی سەدر لە تەقینەوەی ئۆتۆمبیلەکەی سەدردا کوژران.

لە لایەکی دیکەوە، حاکم زاملی سەرۆکی کومیسیۆنی ئاسایش و بەرگری پارلمانی عێراق-یش ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو ڕایانگەیاند کە هەوڵی تیرۆر کردنی موقتەدا سەدر پووچەڵ کراوەتەوە.

News ID 2547

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