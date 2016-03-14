بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ئەلعەهد، هاوکات لەگەڵ ئامادەیی سەرەتایی بۆ دەست پێکردنی دانوستانەکانی ئاشتی سووریا لە ژێنڤ، هێزە سەربازییەکانی ئەم وڵاتە لە دەورووبەری حومس لە حاڵی پێشڕەویدان.
بە پێی ڕاپۆرتەکه، لە درێژەی ئەم پێشڕەویانەدا سوپای سووریا دوو بەرزایی ٨٠٠ و عەمدانی بە تەواوی کۆنترۆڵ کردووە.
شایەت حاڵان ڕایان گەیاندووە کە هێزە سەربازییەکانی سووریا لەم ئۆپڕاسۆنەدا بە دەیان تیرۆریستیان کوشتووە.
هەر لەم حاڵەدا، هێزە سەبازییەکانی سووریا بەرەو ناوچەی مەقاتع لە نزیکی شاری مێژووی تەدمەر لە حاڵی پێشەڕەویدان.
ئەمە لە حاڵێکدایە کە سەرچاوە مێدیایەکان لە ڕوودانی شەڕێکی قورس لە نێوان گرووپە تیرۆریستییەکان و ئەندامانی داعش و گرووپێکی دیکەی تیرۆریستی لە دەوروبەری حەڵەب هەواڵیان داوە.
لە درێژەی ئەم شەڕ و پێکدانە کە لە ناوچەی دوودیان ڕووی داوە، زیاتر لە ١٠ ئەندامی تیرۆریستی داعش کوژراون.
