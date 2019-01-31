دۆخێ ئێستای سووریا ئەنجامی ڕێککەوتننامەی ئادانایە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە هاوارنیووز، دۆران کاڵکان ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەریی پەکەکە لە لێدوانێکدا بە ئاماژە بە ڕۆڵی ڕێککەوتننامەی ئادانا لە سازبوونی قەیرانی ئێستای سووریا، ڕاێگەیاند: هەموو بینیتان کە سووریا چی بە سەر هاتووە و دەوڵەتی سووریا چی لێ نەماوە. ئەم قەیرانە دیاریی ڕێککەوتننامەی ئادانا بوو. ئەگەر دەوڵەتی بەشار ئەسەد بەوە نەزانێت، کەواتە هیچ لە سیاسەت ناگات.
کاڵکان ڕاشیگەیاند: رێبەرانی سیاسیی سووریا کەسانێکی هوشیارن و پێموا نییە بەو بابەتەیان نەزانیبێت. سیاسەت لە دیمەشقدا ئاسان نییە و لە باری مێژووییشەوە ناوەندێکی بەڕێوەبەریی سیاسییە. دەوڵەتی ئێستای سووریاش درێژەدەری ئەو ڕەوتە مێژووییەیە. کەواتە ئەوانیش دەزانن کە هەرچیان بە سەرداهاتووە بە هۆی ڕێککەوتننامەی ئادانا و هاوکاری لە گەڵ کۆماری تورکیا بووە.
ئەندامی کۆنسەی بەڕێوەبەریی پەکەکە لە درێژەدا بە ئاماژە بە دەستهەبوونی سووریا لە دەستگیرکرانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە ساڵی ١٩٩٨، بیری هێنایەوە: دوابەدوای ئەو ڕێککەوتنەی دیمەشق و ئەنقەرە، سووریا کەوتە گێژاوی دۆخی ئێستای هات و خرانەڕووی دووبارەی ئەو ڕێککەوتننامەیە پاش ٢٠ ساڵ زیاتر لەوەی ویستی ڕووسیا بێت، داخوازیی تورکیایە. لە ڕاستیدا ئەردۆغان بۆ ڕێخۆش کردن لە پێناو دانوستان لە گەڵ دەوڵەتی ناوەندیی سووریا ئەو کارە دەکات. چونکە بە ڕادەیەک دژی یەکتری جووڵاونەتەوە کە بۆ وەرسووڕانی ١٨٠ دەرجە لە هەڵوێستەکانی خۆیان پێویستیان بە هەنگاوی لەو چەشنەیە.
کاڵکان جەختی لەوەش کرد: ئەوی ئێستا دەبێ ڕێککەوتنی بۆ بکرێت کشانەوەی هێزەکانی سوپای تورکیا لە ناوچە داگیرکراوەکانی سووریایە و دەبێ سەرەتا ئەو هەنگاوە هەڵگیرێت.
Your Comment