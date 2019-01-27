بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نێچیرڤان بارزانی ئەمڕۆ له كۆنگرهیهكی رۆژنامهوانیدا لە هەولێر وتی: ههموو ههوڵێكیان داوه بۆ ئهوهی كێشهكان لهگهڵ بهغدا له چوارچێوهی دهستوور چارهسهر بكرێن و ههنگاوی باش نراون.
وتیشی: "ههنگاوی باشمان بڕیوه، كۆبوونهوهكان لهگهڵ بهغدا بهردهوامه، ههردوولا دوژمنێكی هاوبهشمان ههیه، كه داعشه و جموجۆڵ و دهركهوتنهوهی داعش ههست پێدهكرێت، بهڵام ههماههنگی باش له نێوان ههرێمی كوردستان و بهغدا ههیه".
لەبارەی کێشەکانی هەولێر و بەغدا، نێچیرڤان بارزانی ڕایگەیاند: "كێشهكانی ههولێر و بهغدا زۆرن، بهڵام ئهگهر ئهوهی ئێستا بهراورد بكرێت بهساڵانی رابردوو باشتره، رهنگه وهڵامی ههموو داخوازییهكان نهداتهوه، بهڵام باشتره".
دووپاتی لهوهكردهوه، نههێشتنی سیستمی پاشهكهوت ئهركی سهرهكییه و وتی: "نامهوێ تهوهقوعی خهڵك زیاتر بهرزبكهمهوه ئهگهر دڵنیابین و جێبهجێ بكرێن بێگومان کارمان ههڵگرتنی پاشهكهوت دهبێت".
هەروەها، لەبارەی رووداوهكانی شێلادزێ، رایگهیاند:" لێرهدا هاوخهمی و هاوسۆزی خۆم بۆ بریندار و ئهو قوربانییه دهرببڕم و ئهوهی روویدا شتێكی زۆر ناخۆش بوو."
جەختیشی کرد: "حكوومهتی ههرێمی كوردستان نایهوێت خاكی ههرێمی كوردستان بۆ دژایهتیكردن و هێرشكردنه سهر وڵاتانی دراوسێ بهكاربهێنرێت".
روونیشکردەوە: "ئهوهی روودهدات هۆكارهكهی ئهوهیه ههندێك حزب له ناو خاكی ههرێمهوه دهیكهن و هێرش دهكهنه سهر وڵاتانی دراوسێ، لیژنە بۆ لێکۆڵینەوە پێکهاتووە".
