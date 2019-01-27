به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، له میانهی ڕێوڕهسمێک و به بهشداری کوردانی شاری تاران، کتێبی ۱۰۰ پۆرترهی کورد بهرههمی وێنهگرێکی بۆکانی ڕوونوێنی کرا.
ئهم ڕێوڕهسمه به پشتیوانی ناوهندی کوردانی دانیشتووی تاران بهڕێوه چوو که تێیدا کهسانی وهک قوتبهدین سادقی، محهمهد عهلی سوڵتانی، موستهفا بهیگی، جهمشید عهندهلیبی، فهریبا مهقسوودی، کیومهرس قهسر، سدیق تهعریف و سهید مهحموود دۆعایی و.... هتد بهشداریان کردبوو.
له میانهی ئهم ڕێوڕهسمه دوکتور قوتبهدین سادقی وتی: هونهری وێنهگری گرنگییهکی زۆری ههیه و ئهوه وێنهگری بوو که دواجار سینهمای لێکهوتهوه، هونهری وێنهگری کاریگهریشی له سهر ڕۆژنامهوانی بووه.
ئهو زیادی کرد: گومانی تێدا نییه که باسی هونهرێکی زۆر گرنگ دهکهین، له کوردستان زۆر کهم له سهر ئهم هونهره کار کراوه. وێنه دهتوانێت کاریگهری زۆری به سهر کۆمهڵگای کوردییهوه بێت. له کوردستان چهند کهسێک ههن که له هونهری وێنهگری بۆ ناساندنی فهرههنگی کوردی سوود دهبهن که جێگهی ڕێزی زۆرن کهسانی وهک کاک لوقمان ڕهحیمی.
سادقی ئاماژهی دا: دهوڵهت نابێت له کار و باری هونهری دهستێوهردان بکات ئهمه ئیشی خۆی هونهرمهندانه که کار و باری خۆیان ڕێکبخهن. نهتهوهیهک که نهتوانێت خۆی حهکایهت و بهسهرهاتی خۆی بگێڕێتهوه، کهسانی دیکه ئهم کارهی بۆ دهکهن و ئهمهش دهبێته هۆی ئهوهی که لاینگری زۆری تێ بکهوێت.
شایانی باسه که کتێبی ۱۰۰ پۆرترهی کورد بهرههمی وێنهرگری ناسراوی کورد لوقمان ڕهحیمییه که ۱۰۰ پۆرترهی ناودارهکانی کوردی تێدا له چاپ دراوه که ئهم کاره نزیک به ۱۰ ساڵ کاتی بردووه و لایهن بڵاوڤگهی کهلهۆڕ له چاپ دراوه.
