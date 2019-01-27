  1. جیهان
AP ١٣٩٧ ڕێبەندان ٧ ٠٨:٢٨

ژینڕاڵێکی سووری:

تلاڤیڤ توانای تێکشکاندنی مووشەکە ستراتژییەکانی سووریای نییه‌

ژینڕاڵێکی سووری بە ئاماژە بە بڕەوی مووشەکگەلی ستراتژیکی سووریا تا هەر جێیەکی فەلەستینی داگیرکراو، ڕایگەیاند:تلاڤیڤ توانای بەرگری و شکاندنی هێرشی مووشەکی نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە سپۆتنیک، عەمید ڕەزا شەریقی کارناسی سەربازیی سووریا وتی: فەرماندەیی سەربازی سووریا هوماری مووشەکگەلی ستراتژیکی لە هێرشی ئیسرائیل و بەکرێ گیراوانی ئەو ڕژیمە وەک داعش و بەرەی نوسرە و گرووپە تیرۆریستییەکانی دیکە پاراستووە.

ناوبراو ئاماژەی بە هێزی مووشەکیی سووریا وەک توانستێکی بەرگری لە ئەگەری ڕوودانی شەڕی بەربڵاوی رۆژهەڵاتی ناڤین کرد و وتیشی: سوپای سووریا لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو توانستی بەرگریی خۆی و لەوان هێزی مووشەکیی سەرەڕای هێرشی ئیسرائیل و بەکرێ گیراوانی بۆ دۆزینەوە و لە ناوبردنی، پاراستووە و لەوبارەیەوە تلاڤیڤ و هاوپەیمانانی تیرۆریستیی بەردەوام تووشی شکست و ناهومێدی کردووە. شەڕی ئەمڕۆ شەڕی مووشەکی و لەناکاوە، واتە ئەو جۆرە شەڕانە پێکهاتەی ناوچە لە ئەگەری تێوەگلان لە شەڕێکی هەمەلایەن دەگۆڕێت.

ئەوە ژنڕاڵە سوورییە لە درێژەدا ڕایگەیاند: بەرەوڕووبوونەوەی شیمانەیی بە پێچەوانەی چاوەروانیی سوپای ئیسرائیل کە ئامانجی لە ناوبردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانیی سووریا لە کاتی قەیرانی ئەو وڵاتەیە دەبێت. گومبەزی ئاسنینی ئیسرائیل لە ئەگەری هەڵگیرسانی ئاگری شەڕ ناتوانێ خۆی لە بەر هێرشی مووشەکیی سووریا بگرێت و مووشەکە ستراتژییەکانی سووریا تا هەر جێیەکی ناوچە داگیرکراوەکان بڕەوی هەیە. ئەوە هاوکاتی گەشەی جیهازاتی بەرگریی سووریایە کە بەردەوام نیگەرانیی سەرکردەکانی ڕژیمی زایۆنیی بە دواوە بووە.

News ID 24613

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت