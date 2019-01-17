حەشدی شەعبی لە سنووری عێراق و سووریا لە ئامادە باشیدایە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە نەشرە، هێزەکانی حەشدی شەعبی بە دەرکردنی بەیانییەیەک ڕایانگەیاند کە دوابەدوای هێرشی گرووپی تیرۆریستی داعش بۆ سەر شاری منبەج و ڕوودانی تەقینەوە لە ئەو شارە ئەو هێزانە کەوتوونەتە حاڵەتی ئامادە باشەوە.

لە ئەو بەیانییەدا هاتووە کە ژمارەی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری نێوان عێراق و سووریا بۆ بەرگری لە هەر جۆرە هێرشێک زیادی کردووە.

بەرپرسێکی ئەمریکی ڕۆژی چوارشەممە ڕایگەیاندبوو کە لە تەقینەوەکەی شاری منبەج کە لە بازارێکدا ڕوودا ، ٤ هێزی ئەمریکی و ٩ کەسی سڤیل کوژران و ٣ هێزی دیکە و ٩ کەسیش بریندار بوون .