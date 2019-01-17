  1. جیهان
AP ١٣٩٧ بەفرانبار ٢٧ ٢٠:٤٧

دوابەدوای هێرش بۆ سەر منبەج ڕووی دا؛

حەشدی شەعبی لە سنووری عێراق و سووریا لە ئامادە باشیدایە

حەشدی شەعبی لە سنووری عێراق و سووریا لە ئامادە باشیدایە

حەشدی شەعبی لە ئامادە باشی ئەو هێزەنە سنووری عێراق و سووریا پاش هێرشی گرووپی تیرۆریستی داعش بۆ سەر شاری منبەج هەڵکەوتوو لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە نەشرە، هێزەکانی حەشدی شەعبی بە دەرکردنی بەیانییەیەک ڕایانگەیاند کە دوابەدوای هێرشی گرووپی تیرۆریستی داعش بۆ سەر شاری منبەج و ڕوودانی تەقینەوە لە ئەو شارە ئەو هێزانە کەوتوونەتە حاڵەتی ئامادە باشەوە.

لە ئەو بەیانییەدا هاتووە کە ژمارەی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە سنووری نێوان عێراق و سووریا بۆ بەرگری لە هەر جۆرە هێرشێک زیادی کردووە.

بەرپرسێکی ئەمریکی ڕۆژی چوارشەممە ڕایگەیاندبوو کە لە تەقینەوەکەی شاری منبەج کە لە بازارێکدا ڕوودا ، ٤ هێزی ئەمریکی  و ٩ کەسی سڤیل کوژران و ٣ هێزی دیکە و ٩ کەسیش بریندار بوون .

News ID 24412

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت