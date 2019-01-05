به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ڕاشا تودهی، گرووپی تیرۆریستی «نوورهدین ئهلزهنکی» له سووریا دوای شکست خوارن له بهرهی نوسره، ههڵوهشاندهوهی خۆی ڕاگهیاند.
تیرۆریستهکانی ئهلزهنکی و بهرهی نوسره ماوهی چهند ڕۆژه که له ڕۆژئاوای حهڵهب شهڕ دهکهن، تیرۆریستهکانی گرووپی ئهلزهنکی که سهر به حکومهتی تورکیان دوای شکست خواردن له بهرهی نوسره بۆ شارهکانی عهفرین و ناوچهکانی ژێر دهستی تورکیا ههڵاتوون.
ناوهندی مافی مرۆڤی سووریا سهر به ئۆپۆزیسیۆنی سووریا ڕایگهیاند که بهرهی نوسره ڕۆژی ههینی کۆنترۆڵی ئهو ناوچانهی کردووه که گرووپی ئهلزهنکی به دهستیانهوه بووه و لهم شهڕهدا زیاتر له ۱۰۰ کهس له ههردوولاش کوژراون.
ئهم ناوهنده ههروهها ئاماژهی داوه که ئهم شهڕانه کۆتایی به گرووپی ئهلزهنکی هێناوه.
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