  1. جیهان
AP ١٣٩٧ بەفرانبار ١٥ ١٣:٠٥

گرووپی تیرۆریستی «ئه‌لزه‌نکی» له‌ سووریا هه‌ڵوه‌شێندرایه‌وه‌

گرووپی تیرۆریستی «ئه‌لزه‌نکی» له‌ سووریا هه‌ڵوه‌شێندرایه‌وه‌

گرووپی تیرۆریستی «نووره‌دین ئه‌لزه‌نکی» له‌ سووریا دوای شکست خوارن له‌ به‌ره‌ی نوسره‌، هه‌ڵوه‌شانده‌وه‌ی خۆی ڕاگه‌یاند.

به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ڕاشا توده‌ی، گرووپی تیرۆریستی «نووره‌دین ئه‌لزه‌نکی» له‌ سووریا دوای شکست خوارن له‌ به‌ره‌ی نوسره‌، هه‌ڵوه‌شانده‌وه‌ی خۆی ڕاگه‌یاند.

تیرۆریسته‌کانی ئه‌لزه‌نکی و به‌ره‌ی نوسره‌ ماوه‌ی چه‌ند ڕۆژه‌ که‌ له‌ ڕۆژئاوای حه‌ڵه‌ب شه‌ڕ ده‌که‌ن، تیرۆریسته‌کانی گرووپی ئه‌لزه‌نکی که‌ سه‌ر به‌ حکومه‌تی تورکیان دوای شکست خواردن له‌ به‌ره‌ی نوسره‌ بۆ شاره‌کانی عه‌فرین و ناوچه‌کانی ژێر ده‌ستی تورکیا هه‌ڵاتوون.

ناوه‌ندی مافی مرۆڤی سووریا سه‌ر به‌ ئۆپۆزیسیۆنی سووریا ڕایگه‌یاند که‌ به‌ره‌ی نوسره‌ ڕۆژی هه‌ینی کۆنترۆڵی ئه‌و ناوچانه‌ی کردووه‌ که‌ گرووپی ئه‌لزه‌نکی به‌ ده‌ستیانه‌وه‌ بووه‌ و له‌م شه‌ڕه‌دا زیاتر له‌ ۱۰۰ که‌س له‌ هه‌ردوولاش کوژراون.

ئه‌م ناوه‌نده‌ هه‌روه‌ها ئاماژه‌ی داوه‌ که‌ ئه‌م شه‌ڕانه‌ کۆتایی به‌ گرووپی ئه‌لزه‌نکی هێناوه‌.

News ID 24098

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