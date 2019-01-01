به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، کاناڵی مهیادین دوێنێ شهو له زاری سهرچاوه ئاگادارهکان ڕایگهیاند که یهکهم گرووپی سهربازی ئهمریکا له سووریاوه بهرهو عێراق چوون.
به پێی ئهم ڕاپۆرته، ئهم سهرچاوه ئاگادارهکان ئاماژهیان داوه که ئهم کاروانه سهربازییهی ئهمریکا ۱۲۰ ئۆتۆمبێل سهربازی بووه که بۆ بنکهیهکی سهربازی له نزیک ههرێمی کوردستان گوازراونهتهوه.
ئهم سهرچاوانه جهختیان کردووه که هێزهکانی ئهمریکا له سووریا کشاونهتهوه لهم بنکه سهربازییهش بۆ ماوهیهکی کاتی سوود دهبهن و ههرگیز له عێراق نامێننهوه و ڕاپۆرتهکان که باسی ئهوه دهکهن هێزهکانی ئهمریکا له ڕۆژئاوای ئهنبار جێگیر دهبن دوورن له ڕاستی.
شایانی باسه که سهرۆک کۆماری ئهمریکا ماوهیهک بهر له ئێستا و له میانهی فهرمانێک له ناکاو ڕایگهیاند که ههموو هێزه سهربازییهکانی ئهمریکا له سووریا دهکشێنێتهوه.
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