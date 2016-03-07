داعش ژنان ئێزدی لە ئەفغانستان، پاکستان و لیبیا دەفرۆشێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە سپۆنتیک، گرووپی تیرۆریستی داعش ڕێژەیەکی زۆر لە ژنانی ئێزدی بە قاچاق هەناردەی وڵاتانی ئەفغانستان، پاکستان و لیبیا کردووە و ئەم ژنه‌ ئێزدیانه‌ وەک دیل فرۆشراون.

یەکێک لە ژنە ئازادبووەکانی دەستی داعش لەمبارەوە وتی: تیرۆریستەکانی داعش ژنانی ئێزدی وەک دیل بە وڵاتانی ئیسلامی دەفرۆشن بە تایبەت ئەفغانستان و پاکستان و لیبیا.

ئەمە لە حاڵێکدایە کە کەس نازانێت داعش چۆن و بە چ ناوێکەوە ئەم ژنانە قاچاخ دەکات و دواتر وەک دیل دەیانفرۆشێت.

شارەداری شەنگال، مهەیما حەلیل لەمبارەوە وتی: ئەگەری ئەوە هەیە کە داعش بێجگە لە ڕێگە دەریایەکان لە ڕێگەی وشکانیشەوە ئەم ژنانەی قاچاخ کردبێت.

بە وتەی بەرپرسانی ئێزدی تاکوو ئیستە زیاتر لە ٦٢٥٥ ژنی ئێزدی لە لایەن داعشەوە دزراون و بێ سەر و شوێن بوون، لەم ڕێژەیە ١٨٠٠ کەسیان کچی میرمنداڵ بەرەو خوارن.

هەروەها ئاسۆشێتێد پرێس ڕایگەیاند کە گرووپی داعش لە ئەفغانستان و پاکستان بە ناوی خوراسانی گەورەوە سەرقاڵی ئەندام وەرگرتنە و ئەگەری هەیە ژنانی ئێزدی بۆ ڕاکێشانی ئەندام لەم وڵاتانەدا بەکار بێنێت.

هەروەها ئەم گرووپە تیرۆریستییە ماوەیەکە لە دوای گرتنی ئەندام بە سەواد و لێهاتووی باڵاوە دەگەڕێت.