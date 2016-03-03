سەری ئیژدیها دەبێ لە فەلووجەدا پان بکرێتەوه

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی- فەرزاد فەرهادی: عێراق وڵاتێکە بە پێگەی تایبەتی لە کەنداوی فارس و لە ناوچەی ستراتژیکی رۆژهەڵاتی ناڤین. ئه‌گەرچی لە ساڵی ۲۰۰۳ ڕووخانی سەدام و ڕژیمی بەعس بووە هۆی خۆشحاڵیی جەماوەری عێراق و هەڕەشەیەک لە ملی عێراقییەکان بووەوە، بەڵام درێژخایاندنی ناپاوەجێی ئەو وڵاتە، نیگەرانیی ئەوانی بە دواوە بوو و کاریگەریی لە سەر ئاسایشی نەتەوەیی داناوە.

پاش ساڵی ۲۰۰۳ جگە لە تەقینەوە تیرۆریستییەکان، چالاکیی ئەلقاعیدە لەم وڵاتەشدا دەستی باڵای بووە لە ناپاوەجێی. هەڵبەت گەلێ جار بارودۆخی ئەمنی پەیوەندییەکی نەپساوەی لە گەڵ بارودۆخی سیاسیی هەر وڵاتێکدا هەیە و لەو ڕووەوە کە لە عێراق گرووپە سیاسییەکان هێشتا نەگەیشتوونەتە هاودڵی بە شێوەی گونجاوی خۆی، ئەم هۆکارەش پەرە بە نائارامی لە عێراقدا دەدا، تا شوێنێک کە لە سەردەمێکدا تاریق هاشمی وەک جێگری سەرۆک کۆماریی عێراق بە تاوانی پەیوەندی بە پرسی تیرۆریزم پێوشوێنگری بۆ کرا و لەو وڵاتە دەرچوو.

بەڵام بارودۆخی عێراق لە باری ئەمنییەوە کاتێک زیاتر تەشەنەی سەند کە گرووپی ناسراو بە داعش لە ژووئەنی ۲۰۱۴ هێرشی بردە سەر باکووری عێراق و یەکێک لە پارێزگا گرینگەکان واتە نەینەوای بە ناوەندێتیی مووسڵ داگیرکرد و بەدوای ئەودا درێژەی بە هێرش و خوێنڕشتەکانی دا و بەشگەلێک لە سەلاحەدین و ئەنبار و دیالەیشی هێنایە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆی.

پاش ئەوە حەشدی شەعبی و هێزی خۆبەخشی جەماوەری لە عێراقدا پێکهات و رێگری کرد لە درێژەی هێرشەکانی داعش و ڕاوەدوونانیان لە ناوچە داگیرکراوەکانی وەک دیالە. لە ساڵی ۲۰۱۴ سەرەتا ئامێڕلی، سلێمان بەگ، زلووعیە (لە باکوور و ناوەندی عێراق) و پاشان جلەولا و سەعدیە لە پارێزگای دیالە و دواتر کۆی ئەم پارێزگایە ئازا کرا. ئامڕلی و جەرف سەخەر لە تەکفیرییەکان پاک کرایەوە و پاشان ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی تەکریت ناوەندی پارێزگای سەلاحەدین لە زستانی ٢٠١٥ دەستیپێکرد و ئەم شارەش ئازاد بوو. بەشێکی زۆر لە سەلاحەدین تا ئێستا لە داعش پاککراوەتەوە.

شەڕی تەکریت یەک لەو شەڕانە بوو کە هێزی جەماوەری و ئەمنیی عێراق بە هەوڵ و ماندووییەکی زۆرەوە توانیان ئەو شارە ستراتژیکییە ئازاد کەن، چونکا داعش دەستی دابووە بۆمبدانان و مین چاندنێکی بەربڵاو.

بیجی لە پارێزگای سەلاحەدین شارێکە کە پاڵاوگەی ناسراوەی بیجیی تێدایە و پاش ململانێیەکی زۆر هێزەکانی حەشدی شەعبی توانیان داعش لەو شارە ڕاوەدوو بنێن و بیجی لە کۆنتڕۆڵی داعش رزگار کەن. لە ئێستادا بەشێکی چکۆلەی شەرقات لە نزیکیی سنووری بیجی لە گەڵ پارێزگای نەینەوا بە دەستی داعشەوە ماوەتەوە.

لە ئەنباردا کە لە رۆژئاوای عێراقدا هەڵکەوتووە، هێزەکانی عێراقی ماوەیەک لەوە پێش توانیان داعش لە ڕۆمادی، ناوەندی ئەم پارێزگایە وەدەر بنێن. لەم پارێزگایە لە هەندێ ناوچەدا هێزی دەوڵەتی و عەشیرەکانی سەر بەو ئامادەن و لە هەندێ ناوچەشدا داعشییەکان وەستاون. فەلووجە گەرچی لە لایەن داعشەوە داگیرکراوە، بەڵام لە هەموو لاوە لە لایەن هێزەکانی حەشدی شەعبی و هێزی ئاسایشی عێراقەوە گەمارۆ دراوە.

مووسڵیش هێشتا لە ژێر کۆنترۆلێ داعشدایە و داعش تێیدا درێژە بە جینایەتەکانی خۆی دەدات. بەڵام بارودۆخی بەرەکانی شەڕ لە عێراق ماوەیەکە وەک خۆی ماوەتەوە و جارنەجارێک ناوچەیەک لە داعش پاک دەکرێتەوە، یان ناوچەیەک لە لایەن ئەو گرووپە داگیر دەکرێت.

لە بارودۆخێکدا کە داعش لە باری ماڵی و ناوخۆیی هەلومەرجێکی ئاڵۆز و شپرزەی هەیە، ئەم باوەرە پەرە پێ‌دەدرێت کە دەبێ دواپلاری لێ‌بدرێت، بەڵام تیۆریزانانی سەربازی ڕای جیاوازیان هەیە؛ هەندێک لە زەروورەتی ئازادکردنەوەی ئەنبار وەک هەنگاوی یەکەم دەدوێن، چونکا لایان وایە کە درێژەی داگیرکرانی ئەنبار ئێزنی مانۆر و جووڵانەوەی زیاتر بە داعش بە تایبەت لە لایەن فەلووجە و ناوچە ژێر کۆنتڕۆڵەکانی خۆی لە ئەنبار لە دژی هیزەکانی عێراقیی ئۆپراسیۆنگەری مووسڵ دەدات.

لە بەرامبەردا دەستەی دووهەم لایان وایە کە دەبێ هێرش بکرێتە سەر ناوەند و کانوونی سەرەکیی داعش لە عێراق واتە لە مووسڵ و تا دواپێکانی کۆتایی و شکستدانی لێی نەکشێنەوە.

ماوەیەک لەوە پێش قسە لە ئازادکردنی مووسڵ کرا و هیشتاش هەندێک بەرپرسی سەربازی و خەڵکی سڤیل جەخت لە زەروورەتی ئازادکردنی مووسڵ دەکەن، بەڵام ئۆپراسیۆنی مووسڵ پێویستی بە ئامادەکاری و لۆجێستیک و جیهازاتی پێویستە، بە تایبەت کە داعشییەکان قایمگەی پتەویان لەو پارێزگایە چێکردووە.

هەروەک پێشتریش وترا گەلێ جار باس لە ئازادکردنەوەی مووسڵ دەکرێت، بەڵام بە کردەوە هیچ ڕوو نادات. بەر لەوەی کە ڕۆمادی لە ۱۱۰ کیلۆمەتریی بەغدا شکست بێنێت، باسێکی زۆر لە سەر گەڵاڵەی ئازادکردنەوەی مووسڵ دەکرا.

لە ساڵی ٢٠١٤ نزیک بە ٤٠ لە سەدی خاکی عێراق لە لایەن داعشەوە داگیرکرا، بەڵام لە ئێستادا پارێزگای دیالە لە داعش پاککراوەتەوە و سەلاحەدینیش بەشی زۆری کەوتووەتەوە دەستی هێزەکانی دەوڵەتی و تەنیا ناوچەیەکی چکۆلە بە دەستی داعشەوەیە. لە باشووری رۆژئاوای کەرکووک داعش بەشێکی چکۆلەی داگیرکردووە. ڕەنگە بکرێت بڵێین کە لە ئێستادا کەمتر لە ٢٠ لە سەدی عێراق لە ژێر چەپۆکی داعشە.

بەڵام لە بارودۆخێک کە هێزەکانی عێراقی سەرقاڵی خۆئامادەکردن بۆ ئازادکردنەوەی شاری فەلووجە بوون، لە ناکاو داعش لەو شارەدا کاربەدەستانی عێراقی ڕاچڵەکاند. پاش ئەوەی قسە لە وەستانی یارمەتی و فریاکەوتنەکانی داعش و ڕاپەڕینی جەماوەریی ناوخۆی فەلووجە دەکرا، سەر لە بەیانیی رۆژی ٢٨ فێورییە داعش، هێزی گەمارۆدەری فەلووجەی ڕاچڵەکاند و هێرشی کردە سەر ناوچەکانی هاوێری بەغدا و توانی هەندێک لەو ناوچانە بخاتە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆی.

ناوچەیەک کە داعش داگیری کرد لە هاوێری ئەبووغورەیب شارێک لە رۆژئاوای بەغدا بوو کە زیندانی ناسراوە و شوێنی شەرمەزاریی ئەمریکاییەکان لای هەموانی لێیە. ئەم شارە وەک سەنگەرێکی ستراتژیک بۆ بەغدا وێنا دەکرێت، بە تایبەت ئەوەی کە نزیکە لە ناوچە تێوەگلاوەکانی وەک فەلووجە.

هێرشەکە کاتێک دەستی پێ‌کرد کە نزیک بە ۲۰ داعشی و لەوان کەسانی خۆکوژ هێرشیان کردە سەر سایلۆی خان زاری لە رۆژئاوای بەغدا و بۆ ماوەی یەک کاتژمێر بە سەریدا زاڵ بوون تا ئەوەی کە فەوجی شەڕ لە دژی تیرۆری عێراق هاتە ناو شەڕەکە و توانی دوای کوشتنی داعشییەکان، ئەو ناوچەیە لە چنگیان ئازاد بکات.

هەر لەو رۆژە ناوچەگەلێکی دیکە و لەوان "کازم عەذاب"، "حەمدانییه" و کارخانەیەک لە لایەن داعشەوە داگیرکرا و هێزەکانی دەوڵەتی ئازادیان کردنەوە. داعشییەکان لە ناوچەی "کەرەمە"ی سەر بە فەلووجەوە هێرشەکانیان دەستپێکرد.

بەڵام ئامانج لە هێرشی داعش بۆ سەر ئەبووغورەیب چی بوو؟ لە راستیدا داعش دەیەویست هەندێ لە زیندانییەکانی سەر بە گڕووپەکەی خۆی رزگار بکات. داعش دەیەویست کە بەم هێرشە هەندێک لە گوشارە سەربازییەکانی سوپای عێراق بۆ سەر فەلووجە و کەرەمە لە پارێزگای ئەنبار کەم کاتەوە.

هاوکات تیرۆریستەکان چەندین تەقینەوەیان لە شارۆچکەی سەدر ئەنجام دا و جەماوەرێکی زۆریان خەڵتانی خوێن کرد. لەم تەقینەوەیانە زیاتر لە سەد کەس کوژراو و بریندار بوون.

بەڵام گەر بمانەوێ ئاماژە بە هاندەر و ئەنگێزەی تیرۆریستە تەکفیرییەکان لە هێرش بۆ ناوچەی رۆژئاوای بەغدا و خستنە مەترسیی بەغدا و هەروەها تەقینەوەکان لەو شارۆچکەدا بکەین، دەبێ بڵێێن:

یەکەم، داعش بەدوای ئەوەوەیە کە وانیشان بدات هێشتاکە خاوەن جموجووڵی مەیدانییە، تا ڕەنگە کاریگەری لە سەر بڕیاردانی فەرماندەکان و بەرپرسانی سەربازیی عێراق دابنێت.

دووهەم، داعش لە ئێستادا لە باری ماڵی و ناوخۆییەوە لە گەڵ بارودۆخێکی سەخڵەت بەرەوڕووەوە. زۆربەی تیرۆریستەکانی ئەم گرووپە لە بەرەکانی شەڕ هەڵاتوون، چونکا چیتر ئەنگێزە و هاندەرەکانی پێشوو واتە باسی ماڵی و جموجووڵی درۆیینەی داعش لە گۆڕانییە، لەو ڕووەوە داعش بە دوای ئەوەوەیە کە بە هەوڵێک ورەی ئەندامانی خۆی بباتە سەر و تا رادەیەک بە سەر بارودۆخە شپرزەکەدا زاڵ بێت.

سێهەم، داعش بە باشی لە ئۆپراسیۆنی ئەم نزیکانەی ئازادکردنەوەی فەلووجە ئاگادارە و دەکرێت ئەم هەوڵانە وەک جموجووڵی بەر لە ئازادکردنی فەلووجە بزانین. ڕەنگە داعش دەست بداتە هەوڵی تیرۆریستانەی دیکە و ئەوە فەرماندە سەربازییەکان عێراق و کاربەدەستانی ئەو وڵاتەن کە دەبێ خێراتر لەوانە ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی فەلووجە دەست پێبکەن. هەروەها ئەو هەوڵانەی داعش لە بارودۆخێکدا ئەنجام دەدرێن کە هیزەکانی عێراقی خۆیان بۆ ئۆپراسیۆنی ئازادکردنی هیت و کەبیسە لە رۆژئاوای ڕۆمادی ئامادە دەکەن و هوشداریان بە دانیشتوانی ئەو ناوچانە داوە کە خۆیان بەدوور بگرن لە ناوەندەکانی داعش.

لە کۆتاییدا دەکرێت بڵێین کە پاککردنەوەی عێراق لە داعش پێویستی بە ڕێککەوتنێکی سیاسی و تاکتیکی تایبەتیی سەربازی و هاوکاری نێودەوڵەتییە. داعش زۆربەی تێرۆریستەکانی خۆی لە دەست داوە، بەڵام هێشتا لە تاکتیکە تایبەتییەکانی خۆی و لەوان ئۆتۆمبیلی بۆمبڕێژکراوە بەهرە دەبات.

زاڵبوون بە سەر داعش و ئازادکردنی ناوچەکانی ژێرکۆنتڕۆڵی ئەو گرووپە لە بەشگەلێک لە ئەنبار و کۆی پارێزگای نەینەوا و بەشێکی کەم لە پارێزگای سەلاحەدین پێویستی بە خستنەڕووی ڕێوشوێنی تایبەتییە. تا کاتێک کە هێڵی فریاکەوتنی داعش نەپسێت، ناکرێت ئەم گرووپە لە ناوچە داگیرکراوەکانیدا ببەزێنن.

گرووپگەلی عێراقی دەبێ بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش، هاوڕیز و هاودڵ بن و تەگەرە نەخەنە بەردەم هاوبەشیی هێزی جەماوەری لە ئۆپرسیۆنی ئازادکردنەوەی مووسڵ و ناوچەکانی دیکە، بە تایبەت کە ئیئتیلافی نێودەوڵەتی بە سەرکردایەتیی ئەمریکا ئەو شلگێرییە پێویستەی بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە نییە و لە پێناو درێژکرنەوەی شەڕدا هەوڵ دەدات. تاکتیکی سەربازیی تایبەتی دەبێ ڕەچاو بکرێت و دەبێ پاڵپشتی ناوچەیی و نێودەوڵەتیی پێویست هەمبەر بە تیرۆریزم لە عێراق بکرێت.

بەوەشەوە چاوەروان دەکرێت کە سەرشێتیی داعش لە هێرشی خۆکوژانە و ئۆتۆمبیلی بۆمبڕێژکراو درێژەی دەبێت، کە ئەمە پێویستی بە هوشیاریی هێزە ئەمنییەکانی عێراقە. فەلووجە (شارێک لە پارێزگای ئەنباری عێراق و لە ۶۹ کیلۆمەتریی جادەی بەغدا بۆ ئۆردۆن هەڵکەوتووە و لە عێراقدا وەک شاری مزگەوتەکان ناوی لێ‌دەبرێت) و مووسڵ بوونەتە هێلانەی مار و دەبێ سەری مار لە هێلانەکەیدا پان کرێتەوە و ئۆپراسیۆنی سەربازی بە خێراترین باری مومکیندا دەستپێبکرێت، بەڵکوو دواپێکان لە جەستەی بێ‌ڕۆحی تەکفیرییەکان بدرێت.