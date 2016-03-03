سیامەند ڕەحمان ڕیکۆردێکی نوێ تۆمار کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ماڵپەڕی یانەی پارائۆلەمپیکی ئێران، پاڵەوانی وەزنە هەڵگریی کورد، سیامەند ڕەحمان کە ناوبانگێکی جیهانی هەیە، جاریکی دیکە ڕیکۆردەکانی جیهانی شکاند.

سیامەند ڕەحمان لە کێبەرکێیە جیهانییەکانی وەزنە هەڵگری کەم ئەندامانی جیهان کە لە ڕۆژانی پێشوو لە دۆبەی بەڕێوە چوو بە لێدانی وەزنەیەک بە کێشی ٢٩٦ کیلۆگرامیەوە توانی ڕیکۆردێکی نوێی جیهانی لەم پاڵاوانیەتیەدا تۆمار بکات.

ڕیکوردی پێشووش هەر هین خودی سیامەند ڕەحمان بووە کە لە کێبەرکێ جیهانی پارائۆلەمپیکی قەزاقستان وزنەیەکی بە کێشی ٢٩٥ کیلۆگرامەوە لێدا.

ماڵپەڕی یانەی پارائۆلەمپیکی ئێران لەمبارەوە نووسی: پاڵەوان سیامەند ڕەحمان بە لێدانی وەزنەی ٢٩٦ کیلۆگرام یەک هەنگاوی دیکە لە لێدانی وزنەی ٣٠٠ کیلۆگرامی نزیک بووەتەوە کە دەیەوێت لە پاڕائۆلەمپیکی جیهانی ٢٠١٦دا تۆماری بکات.