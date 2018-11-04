به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ئهلنهشره، هێزه عێراقییهکان به هۆی هێرشی دووبارهی داعشییهکان له خاکی سووریا کهوتوونهته حاڵهتی ئاماده باش، ئهمهش به هۆی ڕاوهستانی ئۆپراسیۆنی کوردی سووریا له دژی داعشییهکانه.
قاسم محهمهدی فهرماندهی ئهنبار وتی: داعشییهکان له ناو خاکی سووریا تاکوو ۵ بۆ ۶ کیلۆمهتری سنووری عێراق دیسان پێشڕهویان کردووه.
ئهمه له حاڵێک دایه که هێزهکانی سوپا و حهشدی شهعبی کهوتوونهته حاڵهتی ئاماده باش و خۆیان زیاتر بۆ بهگری کردن ئاماده دهکهن، فڕۆکه بێ فڕۆکهوانهکان له حاڵی گهشت لێدان له ناوچهکهن و ئامێری زیاتر له سهر سنوورهکان تهیار دهکهن.
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