  1. جیهان
AP ١٣٩٧ گەڵاڕێزان ٧ ٠٨:٤٢

لە کۆنفڕانسی هاوبەشی کۆبوونەوەی ئەستەنبۆڵ؛

کاردانەوەی تورکیا، ئاڵمانیا و فەڕەنسا بە کوشتنی خاشقجی

کاردانەوەی تورکیا، ئاڵمانیا و فەڕەنسا بە کوشتنی خاشقجی

ڕێبەرانی تورکیا، ئاڵمانیا و فەڕەنسا لە میانەی کۆنفڕانسێکی هاوبەش لە کۆبوونەوەی ئەستەنبۆل کاردانەوەی خۆیان بە کوشتنی خاشقجی ڕاگەیاند.

به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ئاناتۆلی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە کۆنفڕانسی مێدیایی دوای کۆبوونەوەی سووریا لە ئەستەنبۆڵ سەبارەت بە دۆسییەی خاشقجی وتی: داواکاری گشتی عەرەبستان سەبارەت بە کوشتنی خاشقجی سەردانی تورکیای کردووە. دەبێت بکوژەکانی خاشقجی لە تورکیا دادگایی بکرێن. عەرەبستان دەبێت وڵام بداتەوە کە چ کەسێک ئەم ۱٨ کەسەی بۆ تورکیا ناردووە.

ئانگێلا مێرکل، سەرۆکی ئاڵمانیاش لەمبارەوە وتی: یەکێتی ئەورووپا ڕەنگە بڕیارێکی یەکدەنگ سەبارەت بە کوژرانی خاشقجی لە تورکیا بدات.

ئەو زیادی کرد: ناردنی چەک بۆ عەەبستان تاکوو ڕوون بوونەوەی چۆنیەتی کوژرانی جەماڵ خاشقجی قەدەغە دەکرێت.

هەروەها ئێمانۆئل مەکرۆن، سەرۆک کۆماری فەڕەنساش لەمبارەوە وتی: گەماڕۆی سەربازی لە دژی عەرەبستان لەبەرچاو گیراوە و بە زوویی دەچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە.

News ID 22710

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