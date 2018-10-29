کاردانەوەی تورکیا، ئاڵمانیا و فەڕەنسا بە کوشتنی خاشقجی

به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە ئاناتۆلی، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە کۆنفڕانسی مێدیایی دوای کۆبوونەوەی سووریا لە ئەستەنبۆڵ سەبارەت بە دۆسییەی خاشقجی وتی: داواکاری گشتی عەرەبستان سەبارەت بە کوشتنی خاشقجی سەردانی تورکیای کردووە. دەبێت بکوژەکانی خاشقجی لە تورکیا دادگایی بکرێن. عەرەبستان دەبێت وڵام بداتەوە کە چ کەسێک ئەم ۱٨ کەسەی بۆ تورکیا ناردووە.
ئانگێلا مێرکل، سەرۆکی ئاڵمانیاش لەمبارەوە وتی: یەکێتی ئەورووپا ڕەنگە بڕیارێکی یەکدەنگ سەبارەت بە کوژرانی خاشقجی لە تورکیا بدات.
ئەو زیادی کرد: ناردنی چەک بۆ عەەبستان تاکوو ڕوون بوونەوەی چۆنیەتی کوژرانی جەماڵ خاشقجی قەدەغە دەکرێت.
هەروەها ئێمانۆئل مەکرۆن، سەرۆک کۆماری فەڕەنساش لەمبارەوە وتی: گەماڕۆی سەربازی لە دژی عەرەبستان لەبەرچاو گیراوە و بە زوویی دەچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە.
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