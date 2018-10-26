کوڕەکەی خاشقجی عەرەبستانی بەجێهێشتووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، کاناڵی سی ئێن ئێن لە سەرچاوە نزیکەکانەوە ئاشکرای کرد کە سەلاح کوڕی جەماڵ خاشقجی وڵاتی عەرەبستانی جێهێشتووە.
لە درێژەدا هاتووە کە سەلاح شارۆمەندێکی عەرەبستانی ئەمریکاییە و چەند مانگێکە بە هۆی باوکییەوە ڕێگەی پێنەدەدرا عەرەبستان جێ بێڵێت.
هێشتا ڕوون نییە کە سەلاح بۆ کام وڵات ڕۆیشتووە.
شایانی باسە کە سەلاح کوڕی گەورەی خاشقجییە و دوو ڕوژ دوای دیدار لەگەڵ مەلەک سەلمان ڕێگەی پێدرا عەرەبستان بەجێبهێڵێت.
شایانی باسە داواکاری گشتی عەرەبستان بە فەرمی ڕایگەیاند کە جەماڵ خاشقجی لە باڵوێزخانەی ئەم وڵاتە لە ئەستەنبۆل کوژراوە.
