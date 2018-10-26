  1. جیهان
AP ١٣٩٧ گەڵاڕێزان ٤ ١٤:٥٧

سی ئێن ئێن:

کوڕەکەی خاشقجی عەرەبستانی بەجێهێشتووە

کوڕەکەی خاشقجی عەرەبستانی بەجێهێشتووە

کاناڵی سی ئێن ئێن ڕایگەیاند کە سەلاح کوڕی جەماڵ خاشقجی وڵاتی عەرەبستانی جێهێشتووە.

بە‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، کاناڵی سی ئێن ئێن لە سەرچاوە نزیکەکانەوە ئاشکرای کرد کە سەلاح کوڕی جەماڵ خاشقجی وڵاتی عەرەبستانی جێهێشتووە.

لە درێژەدا هاتووە کە سەلاح شارۆمەندێکی عەرەبستانی ئەمریکاییە و چەند مانگێکە بە هۆی باوکییەوە ڕێگەی پێنەدەدرا عەرەبستان جێ بێڵێت.

هێشتا ڕوون نییە کە سەلاح بۆ کام وڵات ڕۆیشتووە.

شایانی باسە کە‌ سەلاح کوڕی گەورەی خاشقجییە و دوو ڕوژ دوای دیدار لەگەڵ مەلەک سەلمان ڕێگەی پێدرا عەرەبستان بەجێبهێڵێت.

شایانی باسە داواکاری گشتی عەرەبستان بە فەرمی ڕایگەیاند کە جەماڵ خاشقجی لە باڵوێزخانەی ئەم وڵاتە لە ئەستەنبۆل کوژراوە.

News ID 22657

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت