  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٣٩٧ ڕەزبەر ٢٨ ١٩:٤٦

فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتیی دهۆک دەستیپێکرد

فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتیی دهۆک دەستیپێکرد

ئێوارەی ئەمڕۆ خولی شەشەمی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتیی دهۆک دەستیپێکرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فستیڤاڵی فیلمی دهۆک بۆ ماوەی حەوت رۆژ بەردەوام دەبێت، لە دەستپێکی فێستیڤاڵەشدا فیلمی سینەمایی زاگرۆس نمایش کرا.

بەنگین عەلی جێگری بەرێوەری فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتیی دهۆک بە ئێن ئاڕ تی وت: ئەمساڵ لە کۆی ٦٠٠ فیلم کە گەشتوونەتە دەست لیژنەکانی فێستیڤاڵ، بۆ هەموو بەشەکانی پێشبڕکێ و لە چوارچێوەی بەرنامەکانی فێستیڤاڵدا "٤٠ فیلمی کوردی و ٦٧ فیلمی نێودەوڵەتیی نمایشدەکرێن."

 لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانییدا، بەڕێوەبەری بەرنامە نێودەوڵەتییەکانی فێستیڤاڵ لیسا گوڵ روونیکردەوە فۆکسی فێستیڤاڵەکە لەمساڵدا لەسەر ژنانە و کار لەسەر ئەو بابەتانە کراوە کە پەیوەندیدارن بە ژنانەوە .

وتیشی: "پێنج فیچەر و دوو فیلمی دیکۆمێنتاری و پێنج کورتە فیلمی تایبەت بەژنان لە فێستیڤاڵەکەدا نمایشدەکرێن".

لەچوارچێوەی بەرنامەکانی فێستیڤاڵدا، جگە لە نمایشکردنی فیلم، سێ پانێڵی تایبەت بەسینەما بەڕێوەدەچێت. پانێڵی یەکەم لەسەر بەرپرسیاریەتی حکومەت لە بەرهەمهێنانی فیلم و پانێڵی دووەم دەربارەی بەرهەمهێنانی فیلم لەگەڵ پانێڵێکی تایبەت بە ژن و سینەما پێشکەشدەکرێت.

هەر ئەمڕۆ فیلمی زاگرۆس لە دەرهێنانی سەھیم عومەر خەلیفە نمایش کرا.  

News ID 22512

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