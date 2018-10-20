به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ تاس، به‌شداربوانی ۱۲مین کۆبوونه‌وه‌ی دانوستانی ئاسیا-ئه‌ورووپا له‌ شاری بروکسێل پایته‌ختی به‌لژیک داوایان کرد که‌ گه‌ماڕۆکان له‌ دژی ئیران ڕابگیردرێت.

له‌م ڕاگه‌یه‌ندراوه‌ هاتووه‌: به‌رپرسانی وڵاتانی به‌شدار بوو له‌م کۆبوونه‌وه‌ داوای دانوستان و جێبه‌جێ کردنی به‌رجام ده‌که‌ن که‌ بڕیارنامه‌ی ۲۲۳۱ی نه‌ته‌وه‌ یه‌کگرتووه‌کان دانی به‌سه‌ردا ناوه‌.

له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوه‌که‌دا ئاماژه‌ی کراوه‌: به‌رجام کارامه‌یی خۆیی هه‌بووه‌ و ئامانجه‌کانی پێکاوه‌. هاوکات له‌گه‌ڵ جێبه‌جێ کردنی به‌ڵێنه‌کان له‌ لایه‌ن ئێرانه‌وه‌ ده‌بێت گه‌ماڕۆکان له‌ دژی ئه‌م وڵاته‌ش ڕابگیردرێت.

له‌ درێژه‌دا جه‌خت کراوه‌: ده‌ست گرتن به‌ به‌رجام به‌ مانای ڕێز گرتن له‌ ڕێککه‌وتنه‌ نێونه‌ته‌وه‌ییه‌کانه‌ که‌ ده‌بێته‌ هۆی ئاشتی و سه‌قامگیری له‌ ئاستی جیهان.

ئه‌مه‌ له‌ حالێک دایه‌ که‌ دۆناڵد ترامپ، سه‌رۆک کۆماری ئه‌مریکا ۸ی مارسی ئه‌مساڵ له‌ به‌رجام کشایه‌وه‌ و هه‌موو گه‌ماڕۆکانی ڕابردووی به‌ سه‌ر ئێراندا سه‌پانده‌وه‌.