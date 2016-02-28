به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر، لەچوارچیوەی یارییەکانی گەڕی ۲۷ی خولی نایابی ئینگلیزی، شه‌وی ڕابردوو له‌ یارییه‌کی هه‌ستیار دا لیسته‌رسیتی له‌ یاریگای خۆیدا ڕووبه‌ڕووی نۆریچ بوووه‌ و توانی به‌ یه‌ک گۆڵ ئه‌و یانه‌ بباته‌وه‌.

هاوکات هه‌ر له‌م خوله‌دا یانەی ساوسامپتۆن لە یاریگای خۆیدا رووبەرووی یانەی چێڵسی بوویەوە یارییەکەش بە ئەنجامی ۲-۱ لەبەرژەوەندی چێڵسی کۆتایی هات.

گۆلەکەی یانەی ساوسامپتۆن شین لۆنگ لە خولەکی ۴۲دا تۆماری کرد، دواتر سیسک فابریگاس لە خولەکی ۷۵ یارییەکەی یەکسان کردەوە، برانیسلاڤ ئیڤانۆڤێج لە خولەکی ۸۹ گۆڵی دووەمی بۆ چێڵسی کرد.

یانەی چێڵسی لەکۆی ۲۷ یارییدا ۳۶ خاڵی هەیە بە شێوەیەکی کاتی لە پلەی ۱۱یەمدایە، ساوسامپتۆن ۴۰ خاڵی هەیە بە شێوەیەکی کاتی لە پلەی حەوتەمدایە.