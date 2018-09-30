ڕووسیا خەریکی بەرهەم هێنانی مووشەکی سەروو دەنگە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕاشاتودەی، ڕووسیا بەم زووانە مووشەکێکی سەروو دەنگ بەرهەم دێنێت کە دەتوانێت لە مەدوای ٢٠٠ مایلییەوە ڕاستەوخۆ ئامانجەکەی بپێکێت.
مووشەکی R-۳۷M دەتوانێت بە خێرایی ٦ ماخ(زیاتر لە ٤٥ هەزار مایل لە چرکەدا) گەشت بکات. ئەو مووشەکە لە ڕاستیدا نموونەی پێشکەوتووی چەکێکە کە یەکەم جار لە ساڵی ١٩٨٥ ی زایینی ڕوونوێنی کرا.
ئەو مووشەکە هەوا بە هوایە دەتوانێت جگە لە شەڕەکەرەکانی دوژمن، فڕۆکەکانی تەتیار کراو بە سیستەمی کۆنترۆڵ و هۆشدار بکاتە ئامانج.
بەرپرسێکی بەرگری ڕووسیا پشت ڕاستی کردووەتەوە کە جێتی SU-۵۷ کە هێشتا لە قۆناغی بەرهەم هێنان دایە، بۆ هاویشتنی ئەو مووشەکە بەکار دەچێت.
