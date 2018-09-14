تۆڵەسەندنەوەی سوپای پاسداران لە تیرۆریستەکان پەیامێک بوو بۆ دوژمنان

به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە تەلەفیزیۆنی ئێران، سەر لەشکەر محەمەد عەلی جەعفری وتی: سوپای پاسداران بە توانی مووشەکی بەهێز و بەرنامەداڕشتنی دەقیق توانی تۆڵەی خوێنی شەهیدانی مەریوان و شەهیدەکانی دیکەی کوردستان لە تیرۆریستەکان بکاتەوە.

ئەو زیادی کرد: ئەمە توانستێکی زۆر گرنگە کە دوژمنان ناچار دەکات حسابی تایبەتی بۆ بکەن، بە تایبەت زلهێزەکانی جیهان. ئەوانەی تاکوو دووری ۲ هەزار کیلۆمەتری ئێمەن و هێز و توانای سەربازیان هەیە، دەبێت ئاگادار بن کە هەموو موشەکانی سوپای پاسداران دەتوانێت بیان پێکێت.

ئەم فەرماندە ئێرانییە وتی: ئێمە هەزاران مووشەکی ۲ هەزار کیلۆمەتر بڕی زیرەکمان هەیە کە توانستێکی بێ وێنەیان بە ئێمە بەخشوە. خەڵکی ئێمە بە پشتیوانی ئەم مووشەکانە دەتوانن لە بەرانبەر هێزە جیهانییەکان بوەستن.

ئەو ئاماژەی دا: ئێمە هەموومان ئەم ڕۆژانە مەدیونی خون و گیان فیدایی شەهیدانین و پەیامی ئەوان هەمیشە خۆڕاگری بۆ خەڵکی ئێران بووە.