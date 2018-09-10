  1. جیهان
AP ١٣٩٧ خەرمانان ١٩ ١٦:٣٣

هەڵوێستی سیستانی لە سەر سەرۆک وەزیرانی عێراق

هەڵوێستی سیستانی لە سەر سەرۆک وەزیرانی عێراق

مەرجەعی باڵای ئایینی شیعەکان ڕایگەیاند: ھیچ کاندیدێکیان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران ڕەتنەکردوەتەوە،بەڵام پشتگیری ھیچ کەسێکیش ناکەن پێشتر لەدەسەڵاتدا بووبێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نووسینگەى عەلی سیستانی ڕایگەیاند: "کاندیدکردنی سەرۆک وەزیران بەپێی دەستوور لە دەسەڵاتى گەورەترین کوتلەیە و سیستانی ھیچ کەسێکی ڕەتنەکردەوە و ھیچ کەسێکیشی بۆ ئەو پۆستە دیارینەکردوە".

نوسینگەکەى ئاماژەی بەوەشکردووە:"عەلی سیستانی پشتیوانی سەرۆک وەزیرانی داھاتوو ناکات ئەگەر لەو کەسانەبێت پێشتر لەدەسەڵاتدا بووبێت".

ئەوەشی خستوەتەڕوو کە"زۆرینەی خەڵکی عێراق ئومێدیان بەوکەسانە نەماوە پێشتر لەدەسەڵاتدا بوون بەجۆرێک بتوانن بارودۆخەکە چاک بکەن و گەندەڵی بنەبڕ بکەن".

ھەروەک ئەوەشی ڕوونکردوەتەوە کە "ھەڵبژاردنی دەموچاوێکی نوێ کە بە شارەزایی و بوێری ناسراو بێت، دەکرێت مەرجەعیەت پەیوەندی لەگەڵ دروست بکات و لە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی وڵاتدا ئامۆژگاری بکات."

News ID 21588

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