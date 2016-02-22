ئەمریکا باجی گومروکی بۆ فستەقی ئێرانی ٣٠٠ ئەوەندە کردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە کاناڵی ئێن پی ئاڕ-ی ئەمریکا، ساڵی ڕابردووی زاینی بە هۆی گەرمای هەواوە فستەق کارەکانی ئەمریکا نیوەی ساڵی ٢٠١٤ بەرهەمیان بووە و داهاتی فستەقی ئەمریکا لە ٢٠١٥دا بۆ ١٠٤ ملیار دۆلار کەمی کردووە.

ئەمە لە حاڵێکدا فستەق کارە ئەمریکاییەکان لە ساڵی ٢٠١٦ بە هیوای باش بوونەوەی بەرهەمی فستەقی خۆیانن، بەڵام لاچوونی گەماڕۆکان بووەتە هۆی ئەوەی کە باڕێکی زۆری فستەقی ئێرانی ڕەوانەی ئەمریکا بکرێت و دەوڵەتی ئەمریکاش هەر بەم هۆیەوە باجی هاوردەکردنی فستەقی ئێرانی ٣٠٠ بەرانەر کردووەتەوە.

هەروەها تاکوو ٣٠ ساڵ پێش ئێستا، بازاڕی ئەمریکا گەورەترین بازاڕی وشکەباری ئێرانی بوو، بەڵام ئەمریکا بە قەدەغەی هاوردە کردنی وشکەبار توانی ئاوڕێکی باش لە بەرهەم هێنانی وشەکەباری نێوخۆیی بدات.

شایانی باسە کە باجی ٣٠٠ بەرانبەری لەسەر فستەقی ئێرانی یەکەم جار لە ساڵی ١٩٨٦ی زاینیدا دانرا، لەم ساڵەدا کشت‌وکاڵی ئەمریکا توانی فستەقی نێوخۆیی بەرهەم بێنێت و بۆ ئەوەی لە هاوردە کردنی فستەقی ئێرانی بەرگری بکات باجێکی ٣٠٠ بەرانبەری بەسەر ئەم فستەقەدا سپاند و دوای لابردنی گەماڕۆکان لەم داوییەدا دووبارە هەمان باجی لەسەر هاوردە کردنی فستەقی ئێرانی داناوە.

بەم پێیە مەسەرفکارانی فستەقی ئێرانی دەبێت ٣ بەرانبەری فستەقی ئەمریکایی پارە بدەن و ئەمەش وا دەکات کە فستەقی ئێرانی لە بازاڕەکانی ئەمریکا بازاڕێکی وەهای نەمێنێت.