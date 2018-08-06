ترامپ بیەوێت لە گەڵ ئێران گفتوگۆ بکات گوێ بە بۆڵتۆن و پەمپەئۆ نادات

ئاژانسی هەواڵی هەواڵی مێهر، گرووپی نێودەوڵەتی – جەواد حەیران نیا: چەند ڕۆژ لەمەوپێش دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە کۆنفڕانسێکی ڕۆژنامەڤانی هاوبەش لە گەڵ سەرۆک وەزیرانی ئیتاڵیا لە وەڵامی پرسیاری هەواڵنێرێک کە پرسی چۆن دەتوانرێت ئاڵۆزییەکان لە گەڵ ئێران کەم بکرێتەوە، وەڵامی دایەوە: نازانم ئایا ئەوان ئامادە بن یا خود نا. ئێمە هیچ پێش مەرجێکمان نییە. بە پاگەندەی ترامپ ئەو کارە هەم بۆ ئێران باشە و هەم بۆ تەواوی جیهان.

سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە ئەو کۆنفڕانسەدا وتی ئامادەیە لە هەر کاتێکدا و بێ هیچ مەرجێک لە گەڵ هاوتا ئێرانییەکەی خۆی دیدار بکات.

دوابەدوای ئەو قسانە هۆکان گیدلی جێگری وتەبێژی کۆشکی سپی ڕۆژی سێتشەممەی هەفتەی ڕابردوو لە لێدوانێکدا سەبارەت بە حەزی ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا بۆ دانوستان لە گەڵ ئێران وتی: سیاسەتی دەوڵەتی ئەمریکا بەرانبەر ئێران نەگۆڕاوە و ترامپ ئەوەی کە لە ئێران دەیەوێت راشکاوانە ڕایگەیاندووە.

جەیمز چارلز سلتری نوێنەری پێشووی کۆنگرێسی ئەمریکا و ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئەو وڵاتە سەبارەت بە قسەکانی ترامپ سەبارەت بە گفتوگۆ لە گەڵ حەسەن ڕۆحانی سەرۆک کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەواڵنێری مێهری وتی: من لە قسەکانی سەرۆک کۆمار ترامپ ئەو جۆرە تێدەگەن کە ئەو حەزی لە دیدار لە گەڵ حەسەن ڕۆحانییە. سەرۆک کۆماری ئەمریکا بە دوای ڕێگا چارەیەکە بۆ لابردنی لەمپەرەکانی بەر دەم رێگای دانوستان لە گەڵ ئێرانە.

ناوبراو زیادی: سەرۆک کۆمار بە دڵنیاییەوە دەزانێت و ویلایەتە یەکگرتووەکان نیگەرانی هاوبەشیان لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین وەکوو توند ڕەویی توندوتیژانە لە قەبارەی داعش و ئەلقاعیدەیان هەیە. من خۆشحاڵم کە دەبیسم کە سەرۆک کۆمار ترامپ، حەزی لە دیدار لە گەڵ سەرۆک کۆمار ڕۆحانییە.

ناوبراو لە درێژەدا وتیشی: ئەگەر ترامپ حەزی لە دیدار لە گەڵ ڕێبەری کۆریای باکوور بێت، ئەو ئەبێ لە گەڵ سەرۆک کۆمار ڕۆحانیش دیدار بکات.

سلتری سەبارەت بە دژایەتییەکانی نێوان قسەکانی ترامپ و وەزیری دەرەوەی کابینەکەی، مایک پەمپەئۆ، سەبارەت بە گفتوگۆی بێ پێش مەرج لە گەڵ ئێرانیش وتی: من نازانم چۆن دەتوانرێت جیاوازییەکانی نێوان قسەکانی ترامپ و مایک پەمپەئۆ شرۆڤە بکرێت.

ناوبراو وتیشی: ئەوان ئەگەری هەیە بە سادەیی دژایەتی بکەن، بەڵام ئەوە سەرۆک کۆمارە کە بڕیاری کۆتایی دەدات. ئەو باسە لە پێوندی لە گەڵ جان بۆڵتۆنیشدا هەر وایە.

ڕاشیگەیاند: سەرۆک کۆمار ئەگەری هەیە بە دوای رێگایەک بۆ هاوکاری دووبارە لە گەڵ ئێران و چارەسەری برێک لە نیگەرانییەکانی خۆی سەبارەت بە بەرجام و پرسەکانی تر لە رێگای دیپلۆماتیکەوەیە.

ئەندامی ئەنجومەنی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئەمریکا وتی: ئێران و ئەمریکا دەتوانن هەوڵ بدەن تا رێگا چارەی براوە- براوە لە بن بەستی ئێستا بدۆزنەوە. زیاد بوونەوەی شەڕە قسەکان هیچ سوودێکی بۆ دوو لایەنەکە نییە.

نوێنەری پێشووی کۆنگرێسی ئەمریکا لە کۆتایی وتی: ئێمە نابێ هەرگیز لە ترسان دا دانوستان بکەین، ئێمە نابێت لە دانوستان بترسین.