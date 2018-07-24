سوپای سووریا ئۆپەراسیۆنێکی بەربڵاو لە باکووری ئەو وڵاتە ئەنجام دەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی سووری بە سپۆتنیکی ڕاگەیاند: سوپای سووریا خەریکی خۆ ئامادە کردن بۆ هێرشێکی بەربڵاوی زەوینی لە چەند میحوەرەوە بۆ دابین کردنی ئاسایشی یەکجاریی هاوێری باکووری رۆژهەڵاتی لازقیە لە نزیکیی جەسەرولشغور لە رۆژئاوای پارێزگای ئەدلەبە.

ئەو سەرچاوەیە ڕاشیگەیاند: لە کاتی هێرشی تیرۆریستان بۆ سەر بنکەگەلی سوپای سووریا لە گوندی نەوارە لە هاوێری لازقیە، ئەو سوپایە سەبارەت بە کاردانەوە و کۆتایی هێنان بە هێرش و زاڵبوونی گرووپگەلی چەکدار بە سەر ئەو ناوچەیە کە لە باری جوگرافییەوە پەیوەستە بە ناوچەی جەسەرولشغو، بڕیاری داوە.

سەرچاوەکە وتیشی: ئازادکردنەوەی هاوێری لازقیە و هاوێری باکووری رۆژئاوای حەما و کردنەوەی رێگەی حەلەب – لازقیە و جێگر کردنی ئاسایشی هاوێری باکووری رۆژئاوای حەما و باکووری رۆژهەڵاتی لازقیە دەبێتە هۆی ئەوەی کە سوپای سووریا بە درێژەی پێشڤەچوونەکانی بە هاوئاهەنگی لە گەڵ ئەو هێزانەی لە هاوێری باشووری رۆژئاوای حەلەب جێگرن، بتوانی بە سەر ناوچەی جەسەرولشغور تا شاری ئەریحادا زاڵ بێت. بە تایبەت کە ئەو هێزانەی لەو ناوچەیەدا جێگرن ڕۆڵێکی گرینگیان دەبێ لە پێشڤەچوون بەرەو ناوچەی ژێر کۆنتڕۆڵی گرووپگەلی چەکدار.

ئەو سەرچاوە سوورییە وتیشی: ناسینی پێویستی ناوچە بە یارمەتیی دۆستانی ڕووسی ئەنجام دراوە و ئامانجگەلیکی ئۆپەراسیۆنیش دیاری کراوە و بڕیارە میحورەکانی ئۆپەراسیۆنی لە هاوێری باکووری رۆژهەڵاتی لازقیە و لە ناوچەی جۆرین لە دوورترین شوێنی باکووری رۆژئاوای حەما دەست پێ بکات. هێرشی فرۆکەیی بێ فرۆکەوان لە ناوچەگەلی ژێر کۆنتڕۆڵی گرووپگەلی چەکدار بۆ سەر بنکەی حەمیمییەم بۆتە هۆی خێرایی بەخشین لە دەرکردنی بڕیاری ئەو ئۆپەراسیۆنە سەربازییە.

لە لایەکی دیکەوە گرووپی ناسراوە بە ڕوانگەی مافی مرۆڤی سووریا ڕایگەیاند کە هێزەکانی سوپای ئەو وڵاتە میحوەری حەدادە و تەردین-یان لە هاوێری باکووری لازقیە و ناوچەگەلێک لە شارۆچکەی کەفەرزیتا لە باکووری حەما کردۆتە ئامانج.

سەرچاوەگەلی سووری لە تەقینەوەگەلێکی بەردەوام بە هۆی کرانە ئامانجی بنکە و مۆڵگەی گرووپگەلی چەکدار لە لەتامەنەی کەفەرزیتا و زەویگەلی کشتوکاڵی هاوێری لە لایەن سوپای سووریاوە هەواڵیان دا.

ئەوە لە کاتێکدایە کە رۆژنامەی "الوطن"ی سووریا لە ڕاپۆرتێکدا بڵاوی کردەوە کە تورکیا لە پێناو پاراستنی ئەدلەب لە هێرشی شیمانەیی سوپای سووریا هەوڵ دەدات.