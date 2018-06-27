پیرۆزبایی بە دیکتاتۆر نالێم

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە رۆژنامەی جەمهوورییەت، کەماڵ قلیچدار ئۆغڵۆ سەرۆکی پارتی کۆماری گەل (CHP)ی تورکیا پاش سێ رۆژ بێدەنگی بۆ شکستی حزبەکەی لە هەڵبژاردنەکانی ٢٤ی ژوئەن، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا وێرای پێداگری لە پیرۆزبایی نەوتنی بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، ڕایگەیاند: پیرۆزبایی چی لە دیکتاتۆر بکەم؟! بە کەسێک کە هیچ بڕوایەکی بە دیموکراسی نییە، نابێ پیرۆزبایی بڵێین. کەسێک کە تەواو دەزگاکانی بەڕیوەبەری، داد و یاسادانەریی گرتۆتە ژێر دەستی خۆی، پێویستی بە پیرۆزبایی نییە. سەرۆکی پارتێکی سیاسی دادوەری دادگەکان دیاری دەکا، ئەگەر ئەو کەسە پاڵپشتی دیموکراسییە و پابەندە بە گۆڕانی یاسای بنەڕەتی بە پێوەری دیموکراسی، یەکەم کەس دەبووم کە پیرۆزبایی پێ دەڵێت. بەڵام ئێستا کە دەبینم ئەو کەسێکە کە دەیەوێ ڕژیمێکی تاکەکەسی داسەپێنێت، هەر بۆیە پیرۆزبایی بە دیکتاتۆر ناڵێم.

ڕاشیگەیاند: ئەو نه تەنیا لە سندووقەکانی دەنگدان، بەڵکوو لە دیموکراسیشدا ڕووی لە فێڵ و تەڵەکە ناوە و بە پێی ئەنجامی بەرایی نافەرمی ئاکپارتی زۆرینەی پەرلەمانی نەهێناوەتەوە.

قلیچدار ئۆغڵۆ سەبارەت بە دەنگۆی دەست لە کار کێشانەوەی لە جەهەپە، ڕوونی کردەوە: ئێمە بڕوامان بە دیموکراسییە، سەبارەت بەوەی کە چ لە ناو حزبەکەمان ڕوو دەدات، ئەوە حزبە بڕیار دەدات و هەموو شتێک لە ڕەوتێکی یاساییدا ئەنجام دەگرێت. کەسانێک کە بە دوای دەسەڵات و تاکڕەوییەوەن، جێیەکیان لە حزبەکەی ئێمەدا نییە.

سەرۆکی پارتی کۆماری گەل (CHP) ڕاشیگەیاند: ٩ دواتر هەڵبژاردنەکانی شارەوانییە. دووهەمین بەشی دیواری بە جێ ماوە لەوێدا دەڕووخێنین و ئەنجامێکی زۆر بەهیز مسۆگەر دەکەین.

شایانی باسە، بە پێی ڕاگەیاندنی میدیاکانی تورکیا، ئەردۆغان بە دەست هێنانی لە سەدا ٥٢ی دەنگەکان لە هەڵبژاردنەکانی ٤ی ژوئەندا سەرکەوتووە و پاش ئەو موحەڕەم ئینجە بەربژێری پارتی کۆماری گەل، بە مسۆگەر کردنی لە سەدا ٣١ی دەنگەکان کەسی دووهەمی ئەو هەڵبژاردنانە بووە.

ئەو لە کاتێکدایە کە به‌ربژێری سه‌رۆک کۆماری له‌ حزبی جه‌هه‌په‌ پاش هەڵبژاردنەکان وێرای قبووڵ کردنی ئەنجامی بەراییەکان، وتبووی: ئه‌ردۆغان ئێسته‌ سه‌رۆک کۆماری هه‌موو شارۆمه‌ندانی تورکیایه، ئەگەرچی ئه‌م هه‌ڵبژاردنه‌ ناده‌دپه‌روه‌رانه‌ بوو، به‌ڵام ئه‌نجامه‌کانی قبوڵ ده‌که‌م.