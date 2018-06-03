زیندانی هەتا هەتایی بۆ تیرۆریستی فەڕەنسیی داعش

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە فڕانس پرێس، دادگەی جەنایی عێراق ئەمڕۆ یەکشەممە، ملینا بۆغدیر ژنە تیرۆریستی فەڕەنسیی بە تاوانی ئەندامێتی لە گرووپی تیرۆریستیی داعش و بە ئامادەبوونی پارێزەرانی فەڕەنسیی بە زیندانی هەتایی سزا دا.

عێراق لە سەرەتای ئەمساڵی زایینی لانی کەم ٣٠٠ تیرۆریستی بیانیی داعشی دادگایی کرد و سزای هەندێک لەو تیرۆریستانە لە سێدارە دان، زیندانی هەتایی و زیندان بووە. زۆربەی ئەو تیرۆریستانە پێکهاتوون لە ژنانی تورکیا و وڵاتانی ئەورووپای رۆژهەڵات.

ملینا بۆغدیر لە هاوینی ساڵی ٢٠١٧ەوە لە مووسڵ قۆڵبەست کراوە و لە فێوریەی ٢٠١٨ بە تۆمەتی سنووربەزاندنی نایاسایی بۆ ناو عێراق ٧ مانگی زیندانی پێدرا و بڕێار بوو پاش زیندانەکەی ڕەوانەی فەڕەنسە بکرێتەوە، بەڵام دادگەی پێداچوونەوە پاش لێکدانەوەی دۆسیەکەی ڕایگەیاندبوو کە هاتنی بۆ ناو عێراق بە ئاگاداریی پێشتری هاوسەرەکەی کە ئەویش هەر ئەندامی داعش بووە، کراوە.

ئەو ژنە ٢٧ ساڵەیە ٤ منداڵی هەیە کە سێ لەوان گەڕێندراونەتەوە بۆ فەڕەنسا و پێشتر ژان ئیف لودریان وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا وتبووی کە بۆغدیر تیرۆریستێکی داعشیە کە لە دژی عێراق جووڵاوەتەوە و دەبێ لەو وڵاتەدا دادگەیی بکرێت.