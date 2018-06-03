کردنەوەی بنکەی سەربازی ئەمریکا لە شەنگال درۆیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە " الشرو الاوسط"، نەجم جبوری فەرماندەی ئۆپراسیۆنی نەنەوا هەواڵی کردنەوەی بنکەی سەربازی ئەمریکا لە شەنگالی وەردۆ خستەوە و وتی ئەو هەواڵە لە لایەن سەرچاوە نافەرمییەکانەوە بڵاو بووەتەوە.

جبوری جەختی کرد کە ڕ‌اوێژکارانی ئەمریکی لە موسڵ و قیارە و برێ ناوچەی تر لە نەینەوا تەواو ڕۆژ بوونیان هەیە و سەبارەت بە پێداویستی گرتنە بەری ڕێوشوێنی ئەمنی لە سنوورەکانی عێراق و سووریا هۆشدارییان دابووە بەغذا. ناوبراو هەروەها جەختی کرد کە دوور لە چاوەڕوانییە هێزە سەربازییەکانی ئەمریکا لە دابین کردنی ئاسایش لە ناوچە سنوورییەکان لە گەڵ سووریا بەشداریان هەبێت و هاوکارییەکەیان لا ئاستی ڕاوێژکاری سەربازی دەمێنێتەوە.

ڕۆژنامەی " الشرق الاوسط" ڕایگەیاند کە جبوری لە پێدانی زانیاری سەبارەت بە کاری سەربازی لە سنووری سووریا و عێراق لە ماوەی ڕابردوودا خۆی بواردووە بەڵام سەرچاوەیەکی سەربازی بە شەرقولئەوسەتی وتووە کە بەم زووانە ئۆپراسیۆنێکی سەربازی بەربڵاو لە سنووری سووریا و عێراق بە بەشداری ئەمریکا و ئەندامانی دیمۆکراتیکی سووریا بەڕێوە دەچێت.