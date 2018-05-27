بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر لە حەیات، وه‌فدێکی باڵای هەرێمی کوردستان کە بریتی بوون لە ئەندامانی پارتی دیموکڕاتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ هادی عامری و نوری مالکی دیداریان کرد.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە ئەمە بووە کە هەر چوار لایەنەکە فڕاکسیۆنێکی گەورەی پەرلەمانی لە پەرلەمانی عێراق دروست بكەن، بەڵام كۆبوونەوەكە بە بێ‌ گەیشتنە رێككەوتن كۆتایی هاتوووە.

كۆبوونەوەی مالیكی ‌و عامری‌ و لێژنەی پارتی ‌و یەكێتی رۆژی پێنجشەممە لە شاری بەغدا بەرێوە چووە و كۆبوونەوەكە لە ماڵی نووری مالیكی‌ و لەسەر داوای ناوبراو بووە.

بە پێی سەرچاوەیەک شاندەكەی پارتی ‌و یەكێتی خۆیان پاراستووە بە پەلە خۆیان لە پرسی دروست كردنی ئەو هاوپەیمانییە یەكلا بكەنەوە، بۆیە سەركەوتوو نەبوون لەو هەوڵە.

شایانی باسە دوو حەفتە بەر لە ئێستا هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەرێوە چوو كە دوای دەركەوتنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكە لایەنەكان هەوڵی دروست كردنی گەورەترین كوتلەی پەرلەمانی دەدەن، بۆ ئەوەی حكوومەتی داهاتوو پێكبهێنن.