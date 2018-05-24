  1. جیهان
AP ١٣٩٧ جۆزەردان ٣ ٠٨:٢٣

پەمپێئو:

گوشاری دارایی دەخەینە سەر ئێران

گوشاری دارایی دەخەینە سەر ئێران

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە داسەپاندنی گوشار و گەمارۆی دارایی نوێ بە سەر ئێراندا هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ڕیانووستی، مایک پەمپێئۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە کۆمیتەی کاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا رایگەیاند کە ئەمریکا بە دوای هاوکاری لە گەڵ هاوپەیمانانی خۆی بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئێرانە.

پەمپێئۆ ئیدعای کرد: ئێمە بۆ ئەوەی بتوانین پلانێکی هاوبەشمان بۆ وەستاندنی هەڕەشەکانی ئێران و لەوان هەڕەشەگەلی ناڤۆکی و ناناڤۆکی هەبێت، هەوڵی هاوکاری کردنی هاوپەیمانان و هاوڕیێانمان دەدەین.

پاگەندەی ئەوەشی کرد: ئەمریکا گوشار دارایی بە سەر ئێراندا دادەسەپێنێت و ئەو هەنگاوە بە هاوئاهەنگیی پێنتاگۆن ئەنجام دەدرێت. ئەگەر ئێران ئاکاری خۆی بگۆڕێت، ئەگەری ڕێککەوتنێکی نوێ لە ئارادایە.

News ID 19038

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت