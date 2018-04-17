به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، ژماره‌یه‌ک له‌ هونه‌رمه‌ندانی کورد له‌ میانه‌ی دیدار له‌گه‌ڵ پارێزگاری کوردستان ڕه‌خنه‌ و گازه‌نده‌ی خۆیان له‌ نه‌بوونی خزمه‌تگوزاری له‌ بواری فه‌رهه‌نگ و هونه‌ر به‌ به‌رپرسان ڕاگه‌یاند.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، له‌م دیداره‌، عوبه‌ید ڕوسته‌می، به‌رپرسی ئه‌نجومه‌نی هونه‌ری شانۆی کوردستان وتی: ۱۵ ساڵه‌ که‌ له‌ ڕووخاندنی گه‌له‌ری فه‌رهه‌نگی سنه‌ تێپه‌ڕ ده‌بێت، بڕیار بوو دوای ڕووخاندنی به‌ په‌له‌ دروست کردنی بینایه‌کی باش و گونجاو له‌ میانه‌ی ۳ ساڵ له‌ ژێر ناوی گه‌له‌ری فه‌رهه‌نگی سنه‌ ده‌ست پێ بکات و تاکوو ئێسته‌ ته‌نیا ۳۰ له‌ سه‌دی ئه‌م کاره‌ ته‌واو بووه‌.

ئه‌و زیادی کرد: کوردستان هونه‌رمه‌ندی یه‌کجار زۆری هه‌یه‌ که‌ نه‌ک له‌ ئاستی ئێران که‌ له‌ ئاستی جیهانی ناسراون و لێهاتوویی خزمه‌ت کردنی باشتن. ئێمه‌ باسی یه‌که‌مایه‌تی کێشه‌ی ئاو و جاده‌ بانه‌کان ده‌که‌ین، ئه‌مه‌ له‌ حاڵێک دایه‌ ئه‌گه‌ر فه‌رهه‌نگی دروست مه‌سره‌ف کردنی ئابو بوونی نه‌بێت هه‌موو بودجه‌کانی ئه‌م بواره‌ له‌ کیس ده‌چێت، ده‌بێت دادپه‌روه‌ری له‌ دابین کردنی بودجه‌ بۆ هه‌موو که‌رته‌کان له‌ به‌ر چاو بگیردرێت.

هه‌روه‌ها فه‌ردین سادق ئه‌یوبی، نیگارکێشی ناسراوی کورد له‌م دیداره‌ وتی: ڕۆژئاوا ۲۵۰۰ ساڵه‌ مێژووی فه‌لسه‌فه‌ و هونه‌ری هه‌یه‌، که‌واته‌ ئه‌مه‌ شتێک نییه‌ ئێمه‌ بتوانین خۆمانی لێلابده‌ین، ئێمه‌ ده‌بێت کار له‌ سه‌ر هۆشیاری چینی هه‌نه‌رمه‌ندان له‌ سه‌ر فه‌رهه‌نگی خۆیان بکه‌ین، مه‌گه‌ر هه‌موو شاعره‌کان به‌ هه‌مان وشه‌کانی مه‌له‌وی و حافز و مه‌حوی شێعر ناڵێن ئه‌ی بۆ هیچیان نابنه‌ حافز و مه‌حوی.

ئه‌م هونه‌رمه‌نده‌ کورده‌ زیادی کرد: ئێمه‌ی ئێرانی له‌ دۆخێکی هه‌ستیار داین و ده‌بێت له‌ دوای دۆزینه‌وه‌ی ئه‌و به‌شه‌ ونبووانه‌ له‌ ژیان و مێژووی خۆماندا بگه‌ڕێین. ده‌بێت بتوانین به‌ وردی خویندنه‌وه‌ بۆ جیهانی ئێسته‌ بکه‌ین تاکوو بتوانین خۆمان بدۆزینه‌وه‌ ئه‌مه‌ش به‌شێک زۆری ده‌که‌وێته‌ سه‌رشانی به‌رپرسان که‌ به‌ باشی که‌ هونه‌رمه‌ندان پشتیوانی بکه‌ن که‌ له‌م ڕێگه‌دا ڕچه‌ شکێنن.

له‌ لایه‌کی دیکه‌وه‌ کامبیز که‌ریمی، لێکۆڵه‌ر و نووسه‌ری دیاری کورد له‌م دیداره‌ وتی: کورد له‌ ئێران زیاتر له‌و شته‌ی مافی خۆیه‌تی هیچی ناوێت. زمانی کوردی دووهه‌مین زمانی ئێرانه‌ که‌ زیاترین شتێ پێده‌نووسرێت و کتێبی پێ بڵاو ده‌بێته‌وه‌ ئه‌مه‌ش ده‌رنجامی ماندووی چینی نووسه‌ری کورده‌.

ئه‌و زیادی کرد: هه‌ر که‌س بووه‌ته‌ پارێزگار به‌ نیسبه‌ت خۆیه‌وه‌ کاریکی کردووه‌، به‌ڵام جێگه‌ی داخه‌ که‌ دوای ۶ مانگ له‌ تێپه‌ڕ بوونی پارێزگاری نوێی کوردستان ئه‌وان هێشتا هیچ پلانێکی ڕوونیان بۆ که‌رتی فه‌رهه‌نگ به‌ده‌سته‌وه‌ نییه‌.

که‌ریمی هه‌روه‌ها وتی: یه‌کێک له‌ ئه‌رکه‌کانی حاکمیه‌ت ئه‌وه‌یه‌ که‌ پڕۆژه‌ فه‌رهه‌نگی و هونه‌رییه‌کان جێبه‌جێ بکات. ئێمه‌ به‌ قه‌د توانی خۆیان ده‌بێت هه‌وه‌ڵ بده‌ین تاکوو ڕێگه‌یه‌ک بۆ جیهانی هونه‌ری بکه‌ینه‌وه‌ که‌ زیاترین کاریگه‌ری له‌ سه‌ر خه‌ڵک و کۆمه‌ڵگاکانی ئه‌م سه‌رده‌مه‌دا هه‌یه‌.

ئه‌و هه‌روه‌ها ئاماژه‌ی دا: ئه‌مه‌ جێگه‌ی داخه‌ که‌ کتێبی کوردی له‌ تاران له‌ لایه‌ن که‌سه‌وه‌ بڵاو نابێته‌وه‌ و هیچ سینه‌مایه‌ک فیلمی کوردی نمایش نادات.

هه‌روه‌ها له‌ کۆتایی ئه‌م کۆبوونه‌وه‌، مه‌هه‌دی ئه‌حمه‌د، سه‌رپه‌ره‌شتی ئۆرکێستر فیلارمونیکی کوردستان وتی: جێگه‌ی داخه‌ که‌ هێشتا ئێمه‌ له‌ سنه‌ هۆڵێکی باش و گونجاومان بۆ کۆنسێرتی مۆسیقا نییه‌. بۆ یه‌که‌مجار به‌شی مۆسیقا له‌ سنه‌ کراوه‌ته‌وه‌ که‌ ئه‌مه‌ش جێگه‌ی ڕێز و سپاسه‌ و ده‌توانێت خزمه‌تی زۆر باشی مۆسیقای کوردی بکات.

ئه‌و هه‌روه‌ها جه‌ختی کرد: تاکوو ئێسته‌ دوو پارێزگاری به‌ڵێنی ئه‌وه‌یان داوه‌ که‌ ماڵی مۆسیقای کوردی ته‌واو ده‌که‌ن به‌ڵام هێشتا ئێمه‌ هه‌ر چاوه‌ڕوانین. هیوادارین ئه‌م خوله‌ ئه‌م ئیشه‌ گه‌وره‌یه‌ ته‌واو بکرێت.