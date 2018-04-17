به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، به‌ فه‌رمانی ڕێبه‌ری باڵای ئێران حوکمی له‌ سێداره‌ دانی به‌همه‌ن وه‌رمه‌زیار بۆ شێوه‌ی کاتی ڕاگیرا.

به‌همه‌ن وه‌رمه‌زیار به‌ هۆی دزی کردنی چه‌کدارانه‌ سزای له‌ سێداره‌دانی بۆ دەرچووبوو که‌ دواجار دایکی داوای کرد که‌ کوڕه‌که‌ی ببه‌خشرێت.

ڕۆژەی ڕابردوو دایکی به‌همه‌ن وه‌رمه‌زیار بە بڵاوکردنەوەی گرته‌یه‌کی ڤیدیۆیی سپاسی له‌ ڕێبه‌ری باڵای ئێران و سه‌رۆکی ڕێکخراوی داد کرد.

بڕیار بوو که‌ ئه‌مڕۆ ۳ شه‌مه‌ فه‌رمانی له‌ سێداره‌ دانی به‌همه‌ن وه‌رمه‌زیار ئه‌نجام ببێت که‌ ئێسته‌ به‌ شێوه‌یه‌کی کاتی ڕاگیراوه‌ تاکوو دووباره‌ پێداچوونه‌وه‌ی بۆ بکرێت.

دایکی پێشتر ڕایگه‌یاند بوو که‌ ئه‌و هیچ کات دزی نه‌کردووه‌ و دوای دزی کردن له‌ زێڕ فرۆشییه‌که‌ش خۆی ڕاده‌ستی هێزه‌کانی پۆلیس کردووه‌ چون له‌ کاره‌که‌ی خۆی په‌شیمان بووه‌ته‌وه‌.