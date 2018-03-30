ڕۆحانی و زەریف حەوتەی داهاتوو سەردانی تورکیا دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، باڵوێزی کۆماری ئسلامی ئێران لە تورکیا پشت ڕاستی کردەوە کە حەسەن ڕۆحانی و محەمەد جەواد زەریف حەوتەی داهاتوو سەردانی تورکیا دەکەن.
محەمەد ئیبراهیم تاهریان فەرد لە دیداری ئێمیت کیلر، سەرۆکی ژووری بازەرگانی ئێران و تورکیا ئەم هەواڵەی ڕاگەیاند و وتی: پەیوەندییەکانی ئێران و تورکیا بە تایبەت لە ڕووی ئابوورییەوە گەشەی زۆر باشی کردووە.
مێدیاکانی تورکیا پێشتر ڕایانگەیاند بوو کە سەرۆک کۆماری ئێران و وەزیری دەرەوەی حەسەن ڕوحانی بە مەبەستی بەشداری کردن لە کۆبوونەوەی سووریا سەردانی ئەنقەرە دەکەن.
شایانی باسە کە سێ وڵاتی ڕووسیا، ئێران و تورکیا ماوەی ساڵێکە کۆبوونەوەی هاوبەش سەبارەت بە ڕووسیا بەڕێوە دەبەن.
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