AP ١٣٩٧ خاکەلێوە ٧ ١٦:١٣

سەید حەسەن نەسروڵڵا دەریخست؛

پێشنیاری ڕیاز بە دیمەشق بۆ دەست هەڵگرتن لە ئێران و بەرخۆدان

ئەمنیداری گشتی حزبوڵڵای لوبنان وتی: سعوودیەکان لەم دواییانەدا پێشنیاری بچڕانی پێوەندی لە گەڵ ئێران و بەرخۆدانیان بەرانبەر ئاوەدان کردنەوەی سووریا داوەتە دەوڵەتی دیمەشق.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕۆژنامەی ئەلئەخبار، سەید حەسەن نەسروڵڵا لە لێدوانێکدا سەبارەت بە دەستێوەردانەکانی ئەمریکا و عەرەبستان لە هەڵبژادنەکانی داهاتووی لەبنان وتی: ئەمریکییەکان و سعوودییەکان لە هەڵبژاردنەکانی لوبنان بە تەواوی هێز و کەرەسە پیسەکانی خۆیانەوە بۆ کردنە ئامانجی بەرخۆدان دەستێوەردان دەکەن.

وتیشی: هێزەکانی حزبوڵڵا بەهێزتر لە جارانن. ئەمریکییەکان لە سەر ئەو باوەڕەن کە حزبوڵڵا پڕۆژەی ئەوانیان لە تەواوی ناوچەکە و بەتایبەتی لە سووریا شێواندووە.

حەسەن نەسروڵڵا درێژەی دا: لەم دواییانەدا کۆبوونەوەیەک لە نێوان بەرپرسانی باڵای سعودی و سووری بەڕێوە چوو کە تێیدا سعوودییەکان پێشنیاریان داوەتە سووریەکان کە لە ئەگەری بچڕانی پێوەندییەکان لە گەڵ ئێران و بەرخۆدان ئەوانیش دەست لە پاڵپشتی کردنی تیرۆریستەکان لە سووریا دەکێشن و سەدان ملیار دۆلار بۆ ئاوەدان کردنەوەی ئەو وڵاتە خەرج دەکەن.

شیاوی باسە ئەو پێشنیارە دوو جار دراوەتە لایەنە سووری یەکێکیان لە سەردەمی دەسەلاتدای عەبدوڵڵا و جارێکی تر لە کاتی پادشایەتی سەلمان و ئەمە نیشاندەری ئەوەیە کە ئامانجی سەرەکیان کردنە ئامانجی بەرخۆدانە لە سووریا.

