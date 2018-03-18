ڕێککەوتنی بەغدا، ئەنقەرە و هەولێر لە سەر سنووری ئیبراهیم خەلیل

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهرلە سومریە نیوز، واسق هاشمی بە وتنی ئەوەی کە دەوڵەتی فیدراڵ ئێستا کۆنترۆڵی تەواوی ڕێڕەوەسنوورییەکانی پارێزگای سلێمانی لە هەرێمی کوردستانی بە پێی هاوئاهەنگی هاوبەشی نێوان بەغدا-هەولێر گرتووەتە دەستەوە، زیادی کرد: ئیدارەی ڕێڕەوەی سنووری ئیبراهیم خەلیل دوابەدوای دانوستانەکانی بەذغا لە گەڵ ئەنقەرە و هەولێر دەسپێردرێتە دەستی دەوڵەتی ناوەندی.

هاشمی سەبارەت بە هەناردە کردنی نەوتی هەرێمی کوردستانیش وتی: بە پێی یاسای عێراق ڕەوتی ئەو هەناردە کردنە ئەبێ لە ڕێگای کۆمپانیای بازاریابی نەوتی سومو ئەنجام بدرێت و کۆنترۆڵی تەواوی هەناردە کردنەکە بە تواوەتی جیدییە.