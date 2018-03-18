به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له سپۆنتیک، سهرۆکی ئهرکانی گشتی هێزه سهربازییهکانی ڕووسیا ڕایگهیاند که جوڵهی گرووپهکانی سهر به ئهمریکا دهستی پێ کردووه، ئهوان دهیانهوێت چهکی کیمیایی به کار بێنن تاکوو دهوڵهتی سووریای پێ تاوانبار بکهن و بیانۆی هێرشی سهربازی بۆ سهر دهمیشق بڕهخسێت.
سرگئی ڕۆدسکۆی زیادی کرد: بهڵگه ههیه که نیشان دهدات ئهمریکا خۆی بۆ هێرشی سهربازی ئاماده دهکات، ڕوون نییه ئهمریکا له دوای چییه ئایا دهیهوێت له تیرۆریستهکانی بهرهی نوسره پشتیوانی بکات یان له هاوپهیمانهکانی له غوتهی ڕۆژههڵات.
ئهو زیادی کرد: ئهمریکا دهیهوێت به مووشهک ناوهنده دهوڵهتییهکان بکاته ئامانج. ئهمریکا دهیهوێت ئهم هێرشه له دهریای سوور و کهنداوی فارس و دهریای ناوهڕاستهوه ئهنجام بدات.
سهرۆکی ئهرکانی گشتی هێزه سهربازییهکانی ڕووسیا جهختی کرد که چهکدارهکانی بهرهی نوسره لهگهڵ کڵاو سپییهکان خۆیان ئاماده کردووه تاکوو له ناوچهی غهبیت له ئهدلهب هێرشی کیمیایی ئهنجام بدهن و دواجار پاگهنده بکهن که کاری حکومهتی سووریایه.
ئهو ئاماژهی دا: زیاتر له ۴۴ ههزار له کهس غوتهی ڕۆژههڵاتیان چۆڵ کردووه و ۲۷ ههزار کهسی دیکهش ئاماده بوون تاکوو ناوچهکه چۆڵ بکهن. نوێنهرهکانی نهتهوه یهکگرتووهکان بهشداری ئهم پڕۆسه دهکهن.
