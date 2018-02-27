به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر سانا، ئۆپراسیۆنی داگیرکاری تورکیا له باکووری سووریا درێژهی ههیه و ژمارهیهکی زیاتر له خهڵکی سڤیل بهم هۆیهوه بوونه قوربانی.
به پێی ئهم ڕاپۆرته، له نوێ ترین جهنایهتی هێزهکانی تورکیا، ۵ کهسی سڤیلی دیکه له عهفرین گیانیان له دهست دا. ئهمهش به هۆی بۆردمانهکانی تورکیاوه بوو.
به پێی ههواڵی مێدیا سوورییهکانه، ئهم پێنج کهسه سڤیله له گوندی ڕهیحانه له عهفرین گیانیان له دهست داوه.
شایانی باسه که ماوهی زیاتر له ۴۰ ڕۆژه تورکیا هێرشی داگیرکاری بۆ سهر عهفرین دهست پێ کردووه و ڕاشیگهیاندووه که ئاماده نییه بڕیارنامهکهی ئهنجومهنی ئاسایش سهبارهت به ئاگربڕ له عهفرین جێبهجێ بکات.
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