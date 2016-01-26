  1. ئابووری
AP ١٣٩٤ ڕێبەندان ٦ ١٧:١٢

ئێران یەک ملیارد لیتر به‌نزین هاورده‌ ده‌کات

ئێران یەک ملیارد لیتر به‌نزین هاورده‌ ده‌کات

لە سه‌ره‌تای ئه‌مساڵه‌وه‌ تاکوو ئێستا زیاتر لە ٢.٧ ملیار لیتر بەنزین هاوردەی ئێران کراوە کە له‌ چاو ساڵی ڕابردووەوە یەک ملیار لیتر بەرز بووەتەوە.

بە ڕاپۆرتی هەوالنێری مێهر، مەسرەفی بەنزین لە ساڵی ڕابردوو ١.٧ لە سەد زیادی کردووە و بە گشتی لە ساڵی ڕابردوو، ڕۆژانە لە دەور ٧٠ ملیۆن لیتر بەنزینی ئاسایی و سوپر لە وڵاتدا به‌کاربراوه‌.

بە پێی ئامارە فەرمییەکانی وەزارەتی نەوتی ئێران، ساڵی ڕابردوو ڕۆژانە ٤.٧ ملیۆن لیتر بەنزین و بە گشتی یەک ملیار و ٧١٥ ملیۆن لیتر بەنزین هاوردەی وڵات کراوە کە بە نیسبەت ساڵی ١٣٩٢ی هەتاویەوە ٣١ لە سەد زیادی کردووە.

هەروەها ساڵی ١٣٩٢ی هەتاوی بە گشتی یەک ملیار و ٢٧٧ ملیۆن لیتر بەنزین هاوردە کراوە کە لە دوو ساڵی هەوەڵی دەوڵەتی ڕۆحانی سەرجەم ٣ ملیار لیتر بەنزین لە دەرەوە هاوردە کراوە.

ئەمە لە حاڵێکدایە کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە (١٣٩٤ی هەتاوی) بە درێژە کێشانی نوێژن کردنەوەی پاڵاوگەی ئەراک و بەرزبوونەوەی مەسرەفی نێوخۆیی، هاوردە کردنی بەنزین بە نیسبەت ساڵی ١٣٩٣ی هەتاویەوە دوو بەرانبەر بووەتەوە.

لە ٣٤٠ ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە یەک ملیار و ٧٢٠ ملیۆن لیتر بەنزین هاوردەی وڵات بووه‌ کە له‌ چاو ساڵی ڕابردووی نزیک بە یەک ملیار لیتر زیای کردووە.

 

News ID 1656

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت