به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ئاناتۆلی، سوپای تورکیا ئامێری سه‌ربازی قورسی دیکه‌ی له‌ ناوچه‌ سنوورییه‌کانی باشووری وڵاته‌که‌ی جێگیر کردووه‌. به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌ سوپای تورکیا له‌ سنووره‌کانی سووریا ده‌ستی به‌ جموجۆڵی سه‌ربازی نوێ کردووه‌.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، ۵ تانک و ئۆتۆمبیلی سه‌ربازی دیکه‌ بۆ شاری ڕه‌یحانلی له‌ نزیک سنووری سووریا گوازراونه‌ته‌وه‌.

ئه‌م کاره‌ له‌ حاڵێکدا ئه‌نجام ده‌بێت که‌ پێشتریش یه‌کینه‌ی تۆپخانه‌ی سوپای تورکیا چه‌ندین گوندی شاری عه‌فرین له‌ نزیک پارێزگای حه‌ڵه‌بیان بۆردمان کرد.

سه‌رچاوه‌ کوردییه‌کان ڕایانگه‌یاند که‌ سوپای تورکیا گونده‌کانی مه‌لا خه‌یلا، ده‌یر به‌لوت، ئیسکا، شادێره‌، باسوفان و بورجی سلێمانیان بۆردمان کردووه‌ که‌ زیانی زۆری به‌ دانیشتوانی ناوچه‌که‌ گه‌یاندووه‌.