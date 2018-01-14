به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، فدریکا موگرینی، به‌رپرسی سیاسه‌تی ده‌ره‌وه‌ی یه‌کێتی ئه‌ورووپا له‌ وێبلاگی تایبه‌ت به‌ خۆی ڕایگیه‌اند که‌ وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی ئێران و وه‌زیرانی ده‌ره‌وه‌ی سێ وڵاتی گه‌وره‌ی ئه‌ورووپا کۆبوونه‌وه‌ی هه‌ستیاریان سه‌باره‌ت به‌ به‌رجام ئه‌نجام داوه‌.

ئه‌و له‌مباره‌وه‌ نووسی: ڕۆژی پێنج شه‌مه‌ له‌ بروکسڵ، من سه‌رۆکایه‌تی کۆبوونه‌وه‌یه‌کم کرد که‌ محه‌مه‌د جه‌واد زه‌ریف، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی ئێران، ژان لۆدریان، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی فه‌ڕه‌نسا، بوریس جانسۆن، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی بریتانیا و زیگمار گابریل، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی ئاڵمانیا تێیدا به‌شدار بوون.

ئاماژه‌شی داوه‌: ڕێککه‌وتنی ناڤۆکی له‌گه‌ڵ ئێران وڵامی داوه‌ته‌وه‌، ئاژانسی وزه‌ی ناڤۆکی تاکوو ئێسته‌ ۹ جار ئه‌م بابه‌ته‌ی پشت ڕاست کردووه‌ته‌وه‌ و ئه‌م ڕێککه‌وتنه‌ بۆ ئه‌منیه‌تی ئه‌ورووپا و جیهان شتێکی پێویسته‌.

موگرینی هه‌روه‌ها ئاماژه‌ی به‌ کۆبوونه‌وه‌ی ڕۆژی پێنج شه‌مه‌ له‌ بروکسڵ کردووه‌ که‌ ئه‌مه‌ ده‌رفه‌تێکی باشه‌ تاکوو له‌گه‌ڵ ئێران باسی ناڕه‌زایه‌تییه‌کانی ناوخۆی ئێران و کێشه‌کانی ڕۆژهه‌ڵاتی ناڤین و سیستمی مووشه‌کی ئێران بکه‌ین.