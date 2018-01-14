به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ئاناتۆلی، مهلود چاوش ئۆغڵو، وهزیری دهرهوهی تورکیا، ئهمڕۆ شهمه ڕهخنهی له بۆچوونی ئهمریکا سهربارهت به بزوتنهوهی گولهن گرت و له ئهمریکا داوای کرد تاکوو ڕووی ڕاستهقینهی ئهم گرووپه بناسێت.
شایانی باسه که بزوتنهوهی گولهن له لایهن دهوڵهتی تورکیا به سهرکردایهتی کودهتاکهی ساڵی ۲۰۱۶ی زاینی ناسێندراوه، ئهنقهره به دهیان جار داوای له ئهمریکا کردووه تاکوو فهتحوڵا گولهن که له پینسیلوانیا نیشتهجێیه ڕادهستی تورکیا بکرێتهوه، بهڵام ئهمریکا ئهم داواکارییهی ڕهت کردووهتهوه.
چاوش ئۆغڵو ڕایگهیاند که ههموو جیهان ئاگاداری تیرۆریستی بوونی گرووپی گولهن بوونهتهوه و هیوادارین که ئهمریکا به زوویی لهم بابهته تێبگات.
ئهو ههروهها ڕهخنهی له ئهمریکا گرت که بۆ ڕادهست کردنهوهی فهتحوڵا گولهن هیچ هاوکارییهکی تورکیای نهکردووه.
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