به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ڕۆیترز، ئهم بهرپرسه ئهمریکاییه زیادی کرد: ئایهتوڵڵا خامنهیی لهم کاره بهداخ بووه و ئهمه گرنگه.
ئهو وتی: ئێمه هیوادارین ئهمه کاریگهری بهسهر کردنهوهی درگاکاندا ببێت و عهرهبستان بتوانێت بهم بیانۆیه باڵوێزخانهکهی خۆی له تاران بکاتهوه.
ئهم بهرپرسهی ئهمریکا ڕوونی کردهوه: ئهمریکا نایهوێت سهبارهت به پهیوهندییهکانی نێوان ئێران و عهرهبستان هیچ ڕۆڵێک بگێڕێت چون واشنتۆن هیچ جۆره پهیوهندییهکی سیاسی لهگهڵ تاراندا نییه تاکوو بتوانێت لهمبارهوه کارێک بکات.
ئهم بهرپرسهی ئهمریکا وتی: جان کری گرنگ بوونی ئاشتی بۆ وهزیرانی دهرهوهی ههر دوو لا دووپات دهکاتهوه.
ئهو زیادی کرد: نهواز شهریف سهرۆک وهزیرانی پاکستان-یش که چهند ڕۆژ پێش ئێستا به سەردانێک گەیشتە ڕیاز ، ئهم بابهتهی لهگهڵ بهرپرسانی عهرهبستانی تاوتوێ کردووه.
پهیوهندییهکانی تاران و ڕیاز دوای له سێدارهدانی شێخ نهمهر، کهسایهتی ئایینی ناسراوی شیعه، له لایهن عهرهبستان و هێرشی چهند کهسێکی گوماناوی بۆ سهر باڵوێزخانهکانی سعوودیه له تاران و مهشههد پچڕا.
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