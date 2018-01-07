به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر، ڕۆژی یه‌کشه‌مه‌ ۱۷ی به‌فرانبار شاندێكى پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەسەر ئاستێکی باڵا لە سلێمانی کۆبوونەوە.

دوای کۆبوونەوەکەش نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی شاندی پارتی و مەلا بەختیار، کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانییان سازکرد.

نێچیرڤان بارزانی کۆبوونەوەکەی لەگەڵ یەکێتی بە "زۆر گرنگ" وەسفکرد و لەبارەی نێوەڕۆکەکەیشیه‌وه‌ وتی: "بەپێی ئەو قۆناخەی ئێستا لە کوردستان هەیە و ئەو دانوستاندنانەی کە هیوادارین دەستپێبکرێت لەگەڵ بەغدا، بیروبۆچوون ئاڵوگۆڕ کرا."

وتیشی: "گەیشتین بەو رێککەوتنەی کە ئەم کۆبوونەوانە لەنێوان ئێمە لەداهاتوودا بەردەوام دەبن و بەدڵنیاییەوە هەردوولامان کۆکین کە ئەوەی هەموو لایەکمان بەرەو سەرکەوتن دەبات، ئەوەیە کە ئێمە لەنێو خۆمان وەک هەموو هێزە کوردستانییەکان یەکگرتوو بین بە هەموو پێکهاتەکانی دیکەیشەوە، بۆئەوەی بتوانین پێکەوە ئەو قۆناخە سەختەی کە ئەمڕۆ هەرێمی کوردستان تێیکەوتووە، دەربازی بکەین".

هاوکات مەلا بەختیار رایگەیاند: "ئێمە لەدوای ئەو هەموو رووداوانە، ئێستاش کە هەڵبژاردن هاتووەتە پێشەوە، زۆر بەگرنگمان زانی یەکێتی و پارتی ئەو کۆبوونەوەیە ئەنجامبدەین بۆ تاوتوێکردنی تەواوی جومگەکان، هەڵبژاردنی عێراق، دانوستاندن لەگەڵ عێراق، هەڵبژاردن لە کوردستان، هەڵبژاردن لە ناوچە کێشەلەسەرەکان، نێوان پارتی و یەکێتی خۆی، نێوان یەکێتی و پارتی و لایەنە سیاسییەکان بەو قۆناخەی کە گەیشتووە".

زیاتر وتیشی: "لەو کۆبوونەوەیە هەموو ئەو قسانەکان بەوردی تاوتوێکرد، بە رووحییەتێکی مەسئولانە سەبارەت بە ئەزموونەکە نەک هەر سەبارەت بە پەیوەندی هەردوو قۆڵەکە، بەڵکوو سەبارەت بە کۆی ئەزموونەکە و گرنگی هەڵبژاردن و بە کۆی دۆستایەتییەک کە لەنێوان هەرێم و دەوروبەرمان و وڵاتانی دونیاش هەیە، سەبارەت بە هەموو ئەو خاڵانە قسەمان کرد، دەتوانم بڵێم دەرگایەکی نوێمان کردەوە بۆ ئەوەی گفتوگۆ بەردەوامبێت، بۆ ئەوەی بزانین هەردوولامان دەگەینە چ ئەنجامێک و چۆنیش هەردوولامان هەوڵبدەین بە هەموو لایەکمان کێشە ئابوورییەکانی خەڵک بەزووترین کات چارەسەربکەین".

لەبارەی بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، نێچیرڤان بارزانی، رایگەیاند: "پێمانباشە هەموو هێزە کوردستانییەکان پێکەوە بەشداربین لە هەڵبژاردنەکانی عێراق".

دانوستاندنی لەگەڵ بەغدا تەوەرێکی کۆبوونەوەکە بووە، لەمبارەیەوە سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان وتی: "لە پرسی گفتوگۆی نێوان ئێمە و بەغدا هەڵوێستی ئێمە ئاشکرایە، ئێمە لەسەر بنەمای دەستووری عێراق ئامادەین گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا بکەین بۆ ئەوەی ئەو کێشانەی کە لە ساڵی ۲۰۰۵ بەولاوە هەن، هەموویان لەسەر بنەمای دەستووری عێراق چارەسەریان بۆ بدۆزینەوە. ئێمە هیوادارین بەغداش ئەو رەغبەتەی هەبێت. هەرکات ئەوان ئامادە بن ئێمەیش ئامادەین".

لەمبارەیەوە مەلا بەختیار وتی: "ئێستا کە دەرگای پرۆسەی دیالۆگ یان دانوستاندن لەنێوان ئێمە و بەغدا وردەوردە دەکرێتەوە، بەڵام هەر ئێمەین، هەر کوردین و هەر هەرێمی کوردستانین، هەر پابەندین بە دەستوور، بێگومان بە پشتیوانی دۆستەکانمان لەدەرەوەی وڵات دەمانەوێت دانوستاندنی ئێستا قەت کەمتر نەبێت لەو دانوستاندنەی پێش رووخانی سەددام و دوای رووخانی سەددام لەنێوان ئێمە و لایەنە سیاسییەکاندا هەبووە".

لە وەڵامی پرسیارێکیشدا لەبارەی پەیوەندییەکانی پارتی و یەکێتی لە قۆناخی ئێستادا نێچیرڤان بارزانی وتی: "پەیوەندی نێوان یەکێتی و پارتی پەیوەندییەکی مێژووییە، یەکێتی و پارتی قۆناخ بە قۆناخ لەگەڵ ئەم دۆخە هاتوون تاوەکو گەیشتوونەتە ئەم لێکتێگەیشتنەی کە ئێستا هەیە. ناڵێم کێشە نییە، بەڵام بەدڵنیاییەوە هەرچییەک لە کوردستان بکرێت مەرجی یەکەمی ئەوەیە کە دەبێت پەیوەندی نێوان یەکێتی و پارتی و نێوان پارتی و یەکێتی و هەموو هێزەکانی دیکەی کوردستان باش بێت".

لەبارەی چارەسەرکردنی قەیرانی مووچە و دۆخی دارایی خەڵک، لە وەڵامی پرسیارێکدا نێچیرڤان بارزانی رایگەیاند: "سەبارەت بەوەی جەنابت باستکرد من بتوانم موژدەیەک بگەیێنم بەوەی ئەو دۆخە داراییە تێدەپەڕێنین بەئاسانی، من ناتوانم ئەوە بڵێم، بەڵام ئەوەندە دەتوانم بڵێم هەموو هەوڵێکی ئێمە و ئەولەویەتی ئێمە ئەوەیە بتوانین ئەو دۆخە داراییە، ئەو دۆخەی ئەمڕۆ لە کوردستان هەیە تێیپەڕێنین، من خۆم گەشبینم بەوەی کە دەتوانین، بەڵام ئەگەر پرسیارەکە ئەوەیە ئێستا من دەتوانم قسەیەک لەسەر ئەوە بکەم، ئێستا نا، بەڵام هەموو هەوڵێک دەدەین ئەو دۆخە تێپەڕینین".

هەر لەوبارەیەوە مەلا بەختیار وتی: "قۆناخەکە نوێیە، ئومێدەوارین ئەو هەڵانەی کە کراون بە هەموومان هاوکاری یەک بکەین چارەسەربکرێن و تەنگوچەڵەمەی ئابووری خەڵک ئەولەویەتی کاری هەردوولامان بێت، کە هەم حکومەت ئیشی باشی بۆ کردووە، ئیشی دیکەش ماوە بیکات، هەموومان یارمەتیدەری حکومەت بین، ناکرێت بە قسە یارمەتی بدەین بڵێن وەرە کێشە ئابوورییەکان چارەسەربکە، بە پڕوپاگەندە و بە راگەیاندنیش هەرچی نەشێت بەو حکومەتەی بکەین، لێرە و لەوێش قسەیەک بکەین کە یارمەتیمان نەدات حکومەت بتوانێت کێشەکانی چارەسەر بکات".

پرسیاری رۆژنامەڤانان بۆ مەلا بەختیار و نێچیرڤان بارزانی

پرسیار بۆ پارتی و یەکێتی: قسەتان لەسەر چوونی ئەو شاندە چییە کە چووەتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆکوەزیران و لایەنە سیاسییەکان کۆبوونەتەوە، ئایا چوونی ئەو شاندانە خزمەت بەو دۆخەی ئێستا دەکات؟

"ئەو شاندەی چوونە بەغدا خۆیان داوای ئەوەیان دەکرد دەبێت گفتوگۆکان لەڕێگەی حکومەتەوە بکرێن"

مەلا بەختیار: سەبارەت بە رۆیشتنی ئەو شاندە، لەڕاستیدا ئەمڕۆ ئێمە پرسیارمان کرد ئەوانە هیچ راوێژێک یان گفتوگۆیەکیان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان یان پەرلەمانی کوردستان نەبووە کە چوون بۆ بەغدا، خۆیان وەکو سێ حیزب رێگایەکیان گرتووەتەبەر و رۆیشتوون، کە هاتوونەتەوەش وردەکارییەکەیان جارێ لەگەڵ هیچ لایەک باسنەکردووە تاوەکو ئێمە بتوانین بەتەواوەتی وەڵام بدەینەوە، بەڵام ئێمە پێشتر گوتوومانە و دوو لای ئەو سێ لایەش گوتوویەتی دانوستاندن و گفتوگۆ دەبێت لەڕێگەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بکرێت، ئەمریکا و بەریتانیا و یەکێتیی ئەوروپا و نەتەوە یەکگرتووەکانیش جەختیان لەوە کردووەتەوە کە دەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسیارێتی ئەو دانوستاندنە لە عێراقێکی یەکگرتوودا بەپێی دەستوور ئەنجامبدات، ئێمە وەکو یەکێتی و پارتی ئەمڕۆ هەمان قسەمان کرد، پابەندین بەوەی حکومەتی هەرێم، یان ئەو حیزبانەی لەنێو پەرلەمانن دەتوانن ئەم ئەرکە بە رێککەوتن ببەنە سەر، بێگومان خۆتان دەزانن، پارتیش دەعوەتکراوە بۆ بەغدا و ئێمەش دەعوەتکراوین بۆ بەغدا، ئێمە جارێ بە تەنیا نەچووین، بە رەسمی نەچووین و بە رەسمیش کۆبوونەوەمان نەکردووە، لەوێش ئەگەر ئەوان قسەیەکی خێریان بۆ بودجە یان بۆ هەر شتێک کردبێت لەدوای ئەوەی سندووقی نەختی نێودەوڵەتی سیاسەتی خۆی رۆشن کردووەتەوە بۆ بودجەی عێراق کە دەبێت کێشەکە لەگەڵ هەرێم چارەسەر بکات، لەدوای ئەوەی سێ هەفتە زیاترە گفتوگۆ لەگەڵ بەغد دەکرێت لەسەر بودجە و دانیشتنیش کراوە لەسەر بودجە، خەریکە وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی پەروەردەش گفتوگۆیەکە دەبەنە پێشەوە لەسەر بودجە، ئەگەر ئەوانیش قسەیەکی باشیان کردبێت سوپاسیان دەکەین.

"ئەگەر هەموو لایەنەکان بەیەکەوە چووباینە بە‌غدا باشتر دەبوو"

نێچیرڤان بارزانی: لەڕاستیدا ئێمە ئاگاداری چوونی ئەو سێ لایەنە نەبووین بۆ بەغدا، ئێمە پێمانوابوو ئەگەر بەتەمان وەکو حیزبیش سەردانی بەغدا بکەن، باشتر دەبوو هەموو هێزەکانی دیکەیان لەگەڵ بووایە، نەک تەنیا یەکێتی و پارتی، بەڵکو هێزە کوردستانییەکانی دیکەش بۆ ئەوەی بە یەک دەنگ بیانتوانیبا بەرگری لە هەرێمی کوردستان بکەن، ئەوە زۆر باشتر دەبوو لەوەی سێ لایەن بەتەنیا بچن بۆ بەغدا.

مەسەلەی چوون بۆ بەغدا، ئەم حکومەتەی ئێمە شەرعییەتی خۆی لە پەرلەمانی کوردستان و لە دەنگی خەڵکی کوردستان وەردەگرێت، بۆ هەر یەکلاکردنەوەیەکیش دەبێت بە رێگەی سندووقی دەنگدان بێت، بەتەئکید ئەمە لەلایەن بەغداشەوە سەلمێنراوە، ئەگەر دانوستانیش دەستپێبکات، پێمانخۆشە ئەگەر ئەو سێ لایەنە قسەیەکی خێریان کردبێت لەوێ لەگەڵ لایەنی عێراقی چ لەسەر مووچە چ لەسەر هەر بابەتێک کە پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە، بەڵام باشتر دەبوو ئەگەر هەموومان پێکەوە رۆیشتباینە بەغدا.

پرسیار بۆ نێچیرڤان بارزانی: تا ئەو ساتە بەشێک لە وەزارەتی پێشمەرگە مووچەی وەرنەگرتووە، ئایا تا کەی مووچەکانیان دوادەکەوێت؟

نێچیرڤان بارزانی: بەڵی تۆزێک دواخراوە، خۆتان دەزانن ئێمە لە قۆناخێکی سەختی داراییدا تێدەپەڕین، هەتا ئەم شتانە تۆزێک رێکدەخەینەوە، بەدڵنیایی کاتمان پێویستە، بەڵام بەتەئکید ئەولەویەتی یەکەمی حکومەت ئەوەیە کە مووچە دابین بکات.

پرسیار بۆ مەلا بەختیار: چارەنووسی پارێزگای کەرکووک؟

مەلا بەختیار: سەبارەت بە پرسی کەرکووک لەو کۆبوونەوەیە هەڵوەستەمان لەسەری کرد، راوێژیش لەگەڵ لایەنەکانی دیکە دەکەین، سبەی کۆبوونەوەیەکی گرنگ دەبێت لەسەر کەرکووک، مەڵبەندی یەکێتی و لقی پارتی و ئەنجوومەنی پارێزگا و هەموو ئەمانە هەوڵدەدەن لەم دوو رۆژە سیاسەتێکی رۆشنیان سەبارەت بە کەرکووک هەبێت، دۆخێکی زۆر نالەبار لەنێو کەرکووک هەیە، ناکرێت وەکو شامی شەریف سەیری کەرکووک بکرێت، لە دۆخێکی نالەباری ئاوادا کە خەڵک هیلاکە بە هەزاران کەس ئاوارەیە، خەڵک برسییە، حاڵەتێکی ئەمنی عەسکەری خراپ لەنێو کەرکووکدا هەیە، ئەمە کارێکی ئاسان نییە بە ئاسانی وەریبگرین، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە ئێستا لەو کۆبوونەوەیە بڕیارکەمان دایە دەست هەموو لایەنە سیاسییەکان، هەڤاڵ ئاسۆ خۆشی لە کۆبوونەوەکە بوو، سبەی دەبێت لەسەر ئەو بابەتە دوابڕیاری خۆیان بدەن، کە ئایا لە هەڵبژاردن چۆن بەشداری دەکەن و بۆ بەشداری ناکەن، ئەمانە دەبێت خۆیان بڕیارێکی لێبدەن.

"نابین بە فاکتەرێک بۆ تێکدانی ئاسایش و ئەمنییەتی ئێران"

پرسیار بۆ نێچیرڤان بارزانی: سەبارەت بەو خۆپیشاندان و ناڕەزیەتییانەی لە ئێران بەڕێوەدەچن، بەگوتەی سکرتێری کۆڕی دەستنیشانکردنی بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران گوایە (پلانی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی ئەو وڵاتە چەند مانگێک پێش ئێستا لە هەولێر داڕێژراوە) قسەی ئێوە لەوبارەیەوە چییە؟

نێچیرڤان بارزانی: سەبارەت بەو بابەتەی باسکرا، لەسەر ئەوەی ئێمە دەستمان هەبێت لەو ئاڵۆزییانەی لە ئێران کراوە، لەڕاستیدا ئەمە زیاتر لە شتێکی کۆمیدی دەچێت تا راستی، لەڕاستیدا هەر شێوازی گوتنەکەش، یەکەم شت ئێمە بەهیچ شێوەیەک لە هەرێمی کوردستان دەستمان لەو کێشانە نییە لەگەڵ ئێران، ئێران دراوسێیەکی گرنگی ئێمەیە، ئێمەش وەکو هەرێمی کوردستان هەمیشە خوازیاری پەیوەندی باشین لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێران، ئەو سیاسەتەی ئێمە سیاسەتی هەموو هێزەکان و سیاسەتی هەرێمی کوردستانە و بەردەوامیش دەبێت، ئێمە بەهیچ شێوەیەک نابین بە فاکتەرێک کە ئاسایش و ئەمنییەتی ئێران تێکبدەین، بەپێچەوانەوە ئێمە دەمانەوێت هەموو لایەنەکان لەوە تێبگەن ئەوەی لە ئێران دەگوزەرێت مەسەلەیەکی نێوخۆیی خودی ئێرانە و هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نییە، ئێمە هیوادارین چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە لە چوارچێوەی ئێراندا.

"گەشبینم بەوەی دەتوانین ئەو دۆخە تێپەڕێنین"

پرسیار بۆ نێچیرڤان بارزانی: هەوڵەکان بۆ چارەسەربوونی قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستان، ئایا موژدەیەک هەیە بۆ خەڵکی کوردستان؟

نێچیرڤان بارزانی: سەبارەت بەوەی جەنابت باستکرد من بتوانم موژدەیەک بگەیێنم بەوەی دۆخی دارایی ئێمە تێدەپەڕێنین بەئاسانی، من ناتوانم ئەوە بڵێم، بەڵام ئەوەندە دەتوانم بڵێم هەموو هەوڵێکی ئێمە و ئەولەویەتی ئێمە ئەوەیە بتوانین ئەو دۆخە داراییە، ئەو دۆخەی ئەمڕۆ لە کوردستان هەیە تێیپەڕێنین، من خۆم گەشبینم بەوەی کە دەتوانین، بەڵام ئەگەر پرسیارەکە ئەوەیە ئێستا من دەتوانم قسەیەک لەسەر ئەوە بکەم، ئێستا نا بەڵام هەموو هەوڵێک دەدەین ئەو دۆخە تێپەڕینین.

"پارتی و یەکێتی بیر لە پەیوەندی نوێ لەنێوانیاندا دەکەنەوە"

پرسیار بۆ مەلا بەختیار: لەم دۆخەدا یەکڕیزی نێوان لایەنە سیاسییەکان زۆر پێویستە، ئایا هەوڵێک هەیە بۆ ئەوەی بەندەکانی رێککەوتننامەی ستراتیژی نێوان پارتی و یەکێتی نوێبکرێنەوە؟

مەلا بەختیار: سەرەتا وەکو ئیزافەیەک بۆ قسەکانی کاک نێچیرڤان، ئێمە کاتی خۆی کۆمەڵێک پێشنیازمان کرد سەبارەت بە فرۆشتنی موڵک و زەوی کشتوکاڵی و ئەمانە، هەنگاوی باش چووەتە پێشەوە، لەوبارەیەوە دەتوانن یارمەتیدەرێکی باشی حکومەت بن بۆ ئەوەی بتوانێت بڕێک لە کێشەکانی ئێستای هاووڵاتییان چارەسەر بکات.

سەبارەت بە رێککەوتنی ستراتیژی هەردوولامان، لەڕاستیدا رێککەوتنی ستراتیژی ئەرکە مێژووییەکانی خۆی بەجێهێنا، هەموو ئەو پیلانگێڕییە گەورانەشی لێمانکرا دەستکەوتەکانمان و چارەنووسی هاوبەشی هەموو لایەنەکان ئەوەندە گرنگ بوو، نەیتوانی ئەو پیلانگێڕییە زەفەر بە ئەزموونەکە بهێنێت، بۆ ئێستا و لەمەودواش هەم ئێمە نەخشەڕێگامان هەیە، هەم پارتیش بیر لە جۆرێک لە پەیوەندی تایبەتی دەکاتەوە لەگەڵماندا، لەڕاستیدا ئێستا بیر لە پەیوەندی نوێ لەنێوانماندا دەکەینەوە.